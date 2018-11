Black Friday Amazon, accessori gaming in offerta

Marco Locatelli,

Oggi è il grande giorno per i più attenti allo shopping d’occasione. Oggi è il Black Friday Anche se molte offerte sul negozio online più grande del mondo dureranno fino a domenica 25, alcune sono valide solo oggi, fino alla mezzanotte. Tra queste ci sono molti prodotti dedicati agli “smanettoni” del gaming su PC, dal volante per i simulatori di guida al mouse da pro passando per il sistema di altoparlanti. Andiamo a scoprire insieme le offerte più interessanti.

Volanti

Cominciamo da uno dei pezzi più forti di questa tornata di offerte: il volante da Corsa Logitech G29 Driving Force per PlayStation 4, PlayStation 3 e PC. Come suggerisce chiaramente il nome, si tratta di un volante da corsa da utilizzare nei simulatori di guida (ad esempio, con Assetto Corsa) con sterzo dotato di pulsanti preimpostati al centro che permettono di utilizzare i menu, leva del cambio, pedali in acciaio inox, impugnatura in pelle cucita a mano. Potente sistema di ritorno di forza a due motori e a risposta rapida. Pedali reattivi con pedale del freno non lineare. Disponibile a 179.99 euro.

Per i possessori di Xbox One c’è invece in il Logitech G920 Driving Force, un’alternativa decisamente più che valida con ritorno di forza a 2 motori, sensore di sterzo con effetto Hall e ingranaggi elicoidali senza gioco. Tre pedali in acciaio, leva del cambio. Prezzo: 179.99 euro.

Tastiere

Per chi vuole affrontare gli sparatutto in prima persona al meglio non può fare a meno di una tastiera da gaming più precisa e confortevole possibile. Amazon in questo caso propone tre keyboard di tutto rispetto di tre case differenti: Razer, Corsair e Logitech.

La Razer Ornata Chroma è una tastiera davvero interessante con tasti a metà corsa, retroilluminazione Razer Chroma (personalizzabile), supporto per polsi ergonomico, compatibilità con Razer Synapse, tasti completamente programmabili per le macro e rollover da 10 tasti. Prezzo 75,99 euro.

La seconda opzione è una Corsair K63 Wireless. Una tastiera meccanica da gaming che funziona sia in modalità wireless che cavo USB. Retroilluminazione blu acceso e personalizzabile per ciascun tasto. Modalità di crittografia AES a 128 bit che permette di proteggere le digitazioni da chiunque voglia intrufolarsi nella rete wireless. Prezzo 104,99 euro

Chiude il cerchio la Logitech G61

, tastiera meccanica con tecnologia wireless Lightspeed. Presenti sei tasti programmabili, posizionati per una velocità e accessibilità ottimali. Manca in questo caso la retroilluminazione. Prezzo: 88,99 euro.

Mouse

Diverse soluzioni per questo Black Friday per quanto riguarda i mouse da gaming. Il più interessante è senza dubbio l’ottimo Razer DeathAdder Elite, con un sensore ottico da ben 16.000 dpi, tasti meccanici ottimizzati per il gioco, e forma ergonomica adatta per i pro gamer o chi passa tanta ore a videogiocare. Prezzo: 52,99 euro.

Chi vuole invece andare sul top di gamma della casa Razer, Amazon propone il non plus ultra Razer Mamba Wireless, mouse con motore laser da 16.000 dpi con possibilità di giocare con o senza cavo USB. Esteticamente molto raffinato con una linea laterale multicolor che ne valorizza il design. Prezzo 109,99 euro.

Per chi vuole spendere meno, suggeriamo il Logitech G300s, un mouse ottico con sensore ottico fino a 2500 dpi e una forma simmetrica e sagomata. Prezzo: 24,99 euro.

Cuffie

Moltissime le cuffie proposte da Amazon per questo Black Friday, ma quelle che ci sentiamo di consigliarvi a mani basse sono sicuramente le HyperX Cloud Alpha con driver a due camere per una maggior limpidezza e minor distorsione, cavo intrecciato scollegabile con comodi controlli audio sul cavo, microfono scollegabile con riduzione del rumore, telaio in alluminio ocn fascia, compatibile con PC, PS4 e Xbox One. Prezzo 74,99 euro.

Chi non volesse spendere troppo per un prodotto di questo tipo, consigliamo a soli 18,66 euro le Trust GXT 322, cuffie con archetto regolabile e microfono flessibile, controllo del volume ed esclusione audio del microfono su esterno del padiglione, cavo a treccia in nylon anti groviglio. Non un top di gamma, certamente, ma fa sicuramente il suo lavoro e per una cifra decisamente più abbordabile di altri prodotti.

Altro, ma sempre per il gaming

Se ami registrare le tue sessioni di gioco uno dei migliori device sul mercato è sicuramente Elgato Game Capture HD60 S, che permette di effettuare lo streaming istantaneo su Twitch o YouTube in un attimo con connessione USB 3.0. Per quanto riguarda la funzione di recording, Elgato permette di registrare ore di gameplay fino a 10809 per 60 frame per secondo. Prezzo 129,99 euro.

Adori sparare l’audio al massimo volume quando stai giocando? Allora hai bisogno di un sistema audio all’altezza, proprio come gli altoparlanti stereo 3D Logitech Z906 Dolby Surround 5.1 con una potenza di picco di 1000 W. Prezzo: 224,99 euro.