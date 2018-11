Black Friday Amazon, giochi Xbox One in offerta

Marco Locatelli,

Tantissime le offerte videoludiche in questo Black Friday di Amazon, che, lo ricordiamo, proseguirà fino a lunedì 26 novembre, giorno del Cyber Monday. Di seguito abbiamo elencato una serie di offerte di videogiochi Xbox One meritevoli di essere presi in considerazione durante il vostro shopping online.

Partiamo da uno dei pesi massimi: Forza Horizon 4, racing game firmato Turn10 che offre quella che è probabilmente la miglior grafica per un gioco di guida insieme ad un modello di guida capace di soddisfare il giocatore della domenica come il pilota virtuale più esigente. Disponibile a 39,94 euro.

Un titolo passato decisamente in sordina, ma che meritava sicuramente più interesse è ReCore, action-adventure dove il giocatore nei panni dell’unica sopravvissuta della razza umana, Joule, lotterà al fianco di tre robot compagni per dare un futuro all’umanità. A soli 14,99 euro vi potete portare a casa un’interessante chicca, esclusiva Xbox One.

Uscito da pochissimo sugli scaffali dei negozi, Fallout 76 è il primo titolo MMO sviluppato da Bethesda. Non esente da difetti, è certamente un titolo consigliatissimo agli amanti dell’universo post-apocalittico di Fallout. Su Amazon a 39,99 euro.

Assassin’s Creed Odyssey, quello che è ormai diventato a tutti gli effetti un action RPG (allontanandosi dai primi capitoli), è disponibile a 39,99 euro per questa settimana del Black Friday. Un titolo enorme, ricco di attività, con una lore davvero degna di nota e costruito su un mondo di gioco – l’Antica Grecia – che difficilmente si dimenticherà.

Per i più nostalgici proponiamo l’offerta a 30,99 euro di Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, la remastered collection dei primi tre capitoli della serie del mitico Crash con una nuova grafica e un nuovo doppiaggio. Disponibile a 39,99 euro Hitman 2, nuovo capitolo del silenzioso Agente 47 uscito sugli scaffali dei negozi solo 10 giorni fa.

Non poteva ovviamente mancare uno dei videogiochi più amati dai videogiocatori italiano: Fifa 19, disponibile a 47,99 euro. Chiudiamo questa veloce carrellata con il gioco di ruolo per definizione di questa generazione: The Witcher 3, che vi potete portare a casa nell’edizione Game of the Year (quindi con le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine) a soli 19,95 euro.