Black Friday Amazon, GoPro HERO5 Black in offerta

Luca Colantuoni,

Tra i numerosi prodotti in offerta su Amazon in occasione del Black Friday c’è anche la GoPro HERO5 Black. Nonostante sia un modello non proprio recente sia tratta comunque di una action cam di ottima qualità che gli utenti potrebbero subito testare durante le festività natalizie. Il sito di e-commerce propone un bundle con custodia, treppiede e scheda microSD ad un prezzo molto interessante.

La GoPro HERO5 Black è stata la prima action cam di fascia alta ad essere completamente impermeabile fino a 10 metri di profondità, senza la necessità di usare un case a tenuta stagna. Il controllo della fotocamera può avvenire tramite il pulsante sulla parte superiore, i comandi vocali e lo schermo touch LCD da 2 pollici. Le varie opzioni di connettività (WiFi, Bluetooth e GPS) permettono di usare lo smartphone come un telecomando (tramite l’app GoPro), condividere foto e video sui social network, trasferire i contenuti sul cloud e aggiungere i dati sulla posizione geografica.

La ricarica della batteria (rimovibile) da 1.220 mAh e il trasferimento dei file avvengono velocemente grazie alla porta USB Type-C. La GoPro HERO5 Black permette di scattare foto nitide a 12 megapixel e registrare video fino a risoluzione 4K/30fps privi di tremolii, grazie alla stabilizzazione avanzata. Sono inoltre presenti tre microfoni per l’audio stereo e il filtro per il rumore del vento.

Gli utenti possono utilizzare le modalità Protune per impostare manualmente alcuni parametri (colore, esposizione e ISO), Night Photo e Night Lapse per gli scatti notturni, SuperView per catturare video con un angolo di ripresa più ampio. La funzionalità HiLight Tag consente invece di taggare i momenti migliori delle riprese, in modo da ritrovarli velocemente durante la riproduzione, la modifica o la condivisione.

Oltre alla action cam, il bundle comprende la custodia Casey, il treppiede Shorty che si estende fino a 22,7 centimetri e la scheda microSDHC da 16 GB prodotta da SanDisk. Il prezzo offerto da Amazon è 269,99 euro.