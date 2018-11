Black Friday Amazon: hoverboard ed eBike in sconto

Filippo Vendrame,

Mobilità elettrica protagonista del Black Friday di Amazon. Nella giornata del venerdì nero dello shopping, il gigante dello shopping online ha deciso di scontare anche hoverboard, eBike e monopattini elettrici. Trattasi di particolari mezzi di trasporto che permettono di rendere migliore la mobilità urbana, consentendo di muoversi più rapidamente senza dover subire gli intasamenti del traffico. Le offerte sono molteplici e con prezzi molto differenti a seconda del prodotto scelto.

Per quanto concerne le eBike trattasi di biciclette a pedalata assistita. In poche parole sono normali biciclette dotate di un motore elettrico che assiste la pedalata delle persona agevolandola sino ad una velocità massima di 25 Km/h. Sono ottimi mezzi di trasporto nei centri urbani perché consentono di fare molta strada a ritmo sostenuto ma senza faticare eccessivamente. Discorso differente per hoverboard e monopattini elettrici. In Italia non esiste una vera e propria legislazione che normi il loro utilizzo. Ufficialmente trattasi di acceleratori di andatura e quindi il loro utilizzo al di fuori delle aree private deve considerarsi illegale.

Tuttavia molti li utilizzano senza problemi sulle piste ciclabili, magari al di fuori dei centri urbani. Se normati sarebbero degli ottimi mezzi di trasporto per il così detto ultimo miglio, per raggiungere il posto di lavoro.

Le migliori eBike in offerta

Le offerte in sconto sono quelle vendute direttamente da Amazon. I prezzi potrebbero variare senza preavviso.

Nilox Doc X1 Plus : (490,93 euro) eBikee adatta ai percorsi urbani che permette di viaggiare ad una velocità di 25km/h. Ruote da 20 pollici. Dotata di pedalata assistita comodamente attivabile grazie al comando sul manubrio, è provvista di portapacchi posteriore, sella ergonomica, parafanghi e porta di ricarica USB per smartphone. Praticità assicurata grazie al telaio ripiegabile e alla batteria a sgancio rapido facilmente trasportabile. Una ricarica da corrente elettrica di 2-3 ore permette di percorrere dai 20 ai 25 km.

: (490,93 euro) eBikee adatta ai percorsi urbani che permette di viaggiare ad una velocità di 25km/h. Ruote da 20 pollici. Dotata di pedalata assistita comodamente attivabile grazie al comando sul manubrio, è provvista di portapacchi posteriore, sella ergonomica, parafanghi e porta di ricarica USB per smartphone. Praticità assicurata grazie al telaio ripiegabile e alla batteria a sgancio rapido facilmente trasportabile. Una ricarica da corrente elettrica di 2-3 ore permette di percorrere dai 20 ai 25 km. Nilox E Bike X5 : (429,90 euro) grazie alla batteria removibile da 36v-8ah sarà possibile percorrere in modalità assistita fino a 55 km. Nilox x5 può garantire una guida confortevole e sicura in ogni situazione, grazie alle robuste ruote da 26 pollici, al cambio shimano a 6 marce e alla catena di sicurezza inclusa nel pack. Motore High speed a 3 velocità da 250W, attivabile dal comando sul manubrio, in grado di permettere raggiungere una velocità massima di 25 km/h.

: (429,90 euro) grazie alla batteria removibile da 36v-8ah sarà possibile percorrere in modalità assistita fino a 55 km. Nilox x5 può garantire una guida confortevole e sicura in ogni situazione, grazie alle robuste ruote da 26 pollici, al cambio shimano a 6 marce e alla catena di sicurezza inclusa nel pack. Motore High speed a 3 velocità da 250W, attivabile dal comando sul manubrio, in grado di permettere raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Momo Design New-York 16 : (599,90 euro) eBike ripieghevole a pedalata assistita con telaio in alluminio e motore posteriore 240W brushless. La batteria al litio da 36V 6.4Ah – 230wh con una ricarica completa da 3H per almeno 30km di autonomia registra top performance. I freni a disco e le ruote da 16 pollici le donano un fantastico handling. Colore nero e app smartphone per monitorare e gestire la bici.

: (599,90 euro) eBike ripieghevole a pedalata assistita con telaio in alluminio e motore posteriore 240W brushless. La batteria al litio da 36V 6.4Ah – 230wh con una ricarica completa da 3H per almeno 30km di autonomia registra top performance. I freni a disco e le ruote da 16 pollici le donano un fantastico handling. Colore nero e app smartphone per monitorare e gestire la bici. i-Bike I- Fold 20 : (623,01 euro) eBike pieghevole con ruote da 20 pollici. Telaio in acciaio nero, cambio singolo, motore posteriore brushless Xinfeng dalla potenza di 200Watt con sensore a 12 magneti. La batteria presenta 151,2Wh che assicurano 20Km di autonomia, una velocità massima di 21km/h ed una ricarica completa di 6h. Il peso della biciletta è di 22Kg e la portata massima è di 100Kg. La pendenza massima superabile è del 10%. Il cavalletto laterale, il campanello ed il portapacchi completano questo eccellente mezzo di trasporto.

: (623,01 euro) eBike pieghevole con ruote da 20 pollici. Telaio in acciaio nero, cambio singolo, motore posteriore brushless Xinfeng dalla potenza di 200Watt con sensore a 12 magneti. La batteria presenta 151,2Wh che assicurano 20Km di autonomia, una velocità massima di 21km/h ed una ricarica completa di 6h. Il peso della biciletta è di 22Kg e la portata massima è di 100Kg. La pendenza massima superabile è del 10%. Il cavalletto laterale, il campanello ed il portapacchi completano questo eccellente mezzo di trasporto. Argento Piuma : (801,99 euro) eBike pieghevole con un’autonomia di 80km ed una velocità massima di 25 Km/h. Dispone di un cambio SHIMANO modello Tourney 7 rapporti e di un display LED dotato di accensione batteria, gestione luci, selezione PAS (3 livelli).

: (801,99 euro) eBike pieghevole con un’autonomia di 80km ed una velocità massima di 25 Km/h. Dispone di un cambio SHIMANO modello Tourney 7 rapporti e di un display LED dotato di accensione batteria, gestione luci, selezione PAS (3 livelli). Argento Elephant PRO: (1.783,64 euro) Fat eBike con motore 8fun 36v 250w modello mm g330.250, 80 n.m con ruote da 26 pollici marca kenda modello juggernaut e cambio shimano modello acera a 7 rapporti.

Hoverboard e monopattini elettrici in sconto

Le offerte in sconto sono quelle vendute direttamente da Amazon. I prezzi potrebbero variare senza preavviso.

Markboard 6.5 : (129 euro) hoverboard che può connettersi con il bluetooth per ascoltare la musica in qualsiasi momento attraverso l’altoparlante wireless integrato e portare divertimento in un viaggio noioso. La luce a LED offre un viaggio più sicuro di notte.

: (129 euro) hoverboard che può connettersi con il bluetooth per ascoltare la musica in qualsiasi momento attraverso l’altoparlante wireless integrato e portare divertimento in un viaggio noioso. La luce a LED offre un viaggio più sicuro di notte. Mega Motion Self Balance Scooter : (132 euro) strumento di trasporto assolutamente adatto per le brevi passeggiate in città. La potenza del motore consente di raggiungere una velocità fino a 12 km/h e grazie al suo sistema di bilanciamento integrato, consente di muoversi in sicurezza.

: (132 euro) strumento di trasporto assolutamente adatto per le brevi passeggiate in città. La potenza del motore consente di raggiungere una velocità fino a 12 km/h e grazie al suo sistema di bilanciamento integrato, consente di muoversi in sicurezza. Markboard Hoverboard SUV Fuoristrada 8,5 : (195,30 euro) hoverbaord con ruote da 8,5 pollici, velocità massima di 15 Km/h e connessione Bluetooth stabile tra hoverboard e il telefono cellulare. Tramite l’app è possibile configurare numerose opzioni di regolazione del comportamento su strada (sensibilità e velocità massima).

: (195,30 euro) hoverbaord con ruote da 8,5 pollici, velocità massima di 15 Km/h e connessione Bluetooth stabile tra hoverboard e il telefono cellulare. Tramite l’app è possibile configurare numerose opzioni di regolazione del comportamento su strada (sensibilità e velocità massima). Self Balance Scooter Mega Motion X-strong : (199 euro) equipaggiato con due motori estremamente potenti, il Mega Motion X-strong è in grado di spingere le persone a una velocità superiore a 15 km/h in normali condizioni di guida con un carico di 75 kg. Autonomia di circa 20 Km.

: (199 euro) equipaggiato con due motori estremamente potenti, il Mega Motion X-strong è in grado di spingere le persone a una velocità superiore a 15 km/h in normali condizioni di guida con un carico di 75 kg. Autonomia di circa 20 Km. Ninebot by Segway One S2 : (439,90 euro) monoruota con 30 km di autonomia. La potente batteria al litio di One S2 permette di raggiungere una velocità massima di 24 Km/h. Attraverso l’app Ninebot by Segway è possibile personalizzare gli spostamenti.

: (439,90 euro) monoruota con 30 km di autonomia. La potente batteria al litio di One S2 permette di raggiungere una velocità massima di 24 Km/h. Attraverso l’app Ninebot by Segway è possibile personalizzare gli spostamenti. Ninebot by Segway MiniLITE : (339 euro) 18 Km di autonomia ed una velocità massima sino a 16 Km/h. Attraverso la App Ninebot by Segway è possibile collegare il mezzo al telefono e imparare a guidarlo in un attimo, misurare le performance e capire come migliorarle, regolare le luci a LED per attirare maggiormente l’attenzione e sfidare i propri amici. I sensori sono molto semplici e assicurano costantemente elevata stabilità durante il tragitto.

: (339 euro) 18 Km di autonomia ed una velocità massima sino a 16 Km/h. Attraverso la App Ninebot by Segway è possibile collegare il mezzo al telefono e imparare a guidarlo in un attimo, misurare le performance e capire come migliorarle, regolare le luci a LED per attirare maggiormente l’attenzione e sfidare i propri amici. I sensori sono molto semplici e assicurano costantemente elevata stabilità durante il tragitto. Ninebot by Segway ES1 : (449,90 euro) monopattino elettrico. Il comfort è assicurato grazie all’ampia ruota anteriore ammortizzata, mentre il freno elettrico e quello meccanico (entrambi anti bloccaggio) garantiscono la riduzione dello spazio di frenata. Velocità massima di 20 Km/h e autonomia di 25 Km.

: (449,90 euro) monopattino elettrico. Il comfort è assicurato grazie all’ampia ruota anteriore ammortizzata, mentre il freno elettrico e quello meccanico (entrambi anti bloccaggio) garantiscono la riduzione dello spazio di frenata. Velocità massima di 20 Km/h e autonomia di 25 Km. Ninebot by Segway ES2: (329,90 euro) monopattino elettrico con 25 Km di autonomia e velocità massima di 25 Km/h. Grazie al cruise control integrato, viaggiare con Ninebot sarà ancora più facile e confortevole. Fanale anteriore e posteriore a LED per rendersi visibili e viaggiare in totale sicurezza. Ruota anteriore e posteriore ammortizzate che assicurano il massimo comfort. Display a LED che mostra velocità, connessione Bluetooth e livello batteria.