Black Friday Amazon, Huawei MediaPad T3 in offerta

Luca Colantuoni,

Amazon propone diverse offerte in occasione del Black Friday, tra cui spicca lo Huawei MediaPad T3 10, un elegante tablet Android per tutta la famiglia con elevata qualità costruttiva che può essere utilizzato per la navigazione su Internet, la fruizione dei contenuti multimediali e il gioco. È disponibile anche le versione LTE ad un prezzo leggermente maggiore.

Il MediaPad T3 10 possiede un telaio unibody in alluminio anodizzato utilizzato in aeronautica, quindi si tratta di un materiale leggero e resistente. Lo schermo IPS ha una diagonale di 9,6 pollici e una risoluzione HD (1280×800 pixel). Huawei ha implementato una modalità a bassa luce e la protezione visiva (Eye Care) che permettono una visione chiara, riducendo l’affaticamento degli occhi. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 425, 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Galleria di immagini: Huawei MediaPad T3 10, le immagini

Il tablet integra due fotocamere, una posteriore da 5 megapixel con autofocus e una frontale da 2 megapixel con fuoco fisso. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n dual band (2,4 e 5 GHz), GPS e LTE. Sono presenti anche l’accelerometro, il jack audio da 3,5 millimetri, l’altoparlante e una batteria da 4.800 mAh che offre un’autonomia sufficiente per un uso giornaliero. Dimensioni e peso sono 159,8×229,8×7,95 millimetri e 460 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. Huawei ha aggiunto alcune app proprietarie, tra cui quella che consente ai genitori di scegliere i contenuti più adatti ai bambini (Kids Garden). Il prezzo scontato della versione WiFi (colore Space Gray) è 109,99 euro. La versione LTE costa invece 139,00 euro.