Black Friday Amazon: iRobot Roomba 671 in offerta

Nel Black Friday Amazon sono in offerta anche diversi modelli di aspirapolvere robot, prodotti che riscontrano sempre più successo negli ultimi anni. Forse per pigrizia, ma probabilmente perché sono semplicemente comodi, molti consumatori scelgono di far pulire casa da un robot.

La migliore offerta su Amazon in questo giorno particolare è sicuramente l’iRobot Roomba 671 a 259 euro, un robot aspirapolvere adatto sia a pavimenti che tappeti e secondo il produttore ottimo anche per eliminare i peli degli animali domestici. Funziona tramite Wi-Fi e grazie all’app iRobot Home si può programmare il Roomba ovunque ci si trovi. Dotato del cosiddetto sistema Dirt Detect, pulisce in maniera approfondita le zone in cui si concentra di più lo sporco. Inoltre è dotato di una serie di sensori intelligenti che permettono al robot di pulire sotto ed attorno ai mobili, senza trascurare gli angoli.

Sempre da iRobot c’è in offerta anche un modello superiore, più costoso ma anche più performante. Si tratta dell’iRobot Roomba 960 in promozione a 599 euro, dotato come sempre anche di un sofisticato sistema di navigazione con visual localization che permette di pulire in autonomia tutte le stanze di una casa definita “semplice” dalla descrizione del prodotto.

Se proprio non si vuole rinunciare a un robot aspirapolvere per questo Black Friday Amazon ma si vuole risparmiare il più possibile, l’attenzione può ricadere allora sull’Ariete 2718 Xclean, offerto a 109,99 euro. Si tratta di un robot aspirapolvere in grado di pulire i pavimenti in autonomia e di rientrare autonomamente alla base per la ricarica, con una rumorosità è inferiore ai 65 dB. Infine si segnala una quarta offerta di un’altra marca molto nota, il Neato Botvac D301, che funziona anche con Google Home e Alexa. Questo viene offerto a 298,99 euro, con uno sconto del 40%. Anche in questo caso si può usare l’app per Smartphone Android o iOS per avviare, fermare, programmare e ricevere notifiche.