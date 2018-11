Black Friday Amazon: offerte musica e video

Marco Grigis,

La giornata del Black Friday, il venerdì nero degli sconti prima del Natale, è finalmente entrata nel vivo. Un’occasione ghiotta non solo per accaparrarsi un nuovo dispositivo elettronico oppure per un cambio di look, ma anche per dedicarsi all’intrattenimento domestico, con musica, serie tv, film e strumenti per la riproduzione. Quali sono, di conseguenza, le proposte più interessanti su Amazon?

Le possibilità per arricchire la propria collezione, nel corso di questo Black Friday, sono le più disparate. Dai vinili ai DVD, passando per molti altri strumenti, Amazon ha messo a disposizione una lunga serie di prodotti a costi contenuti. È però doveroso segnalare come le offerte potrebbero essere limitate nella disponibilità e nelle scorte, così come i prezzi cambiare in relazione alle modalità di vendita. Di seguito, qualche consiglio.

Dato il ritorno prepotente dei vinili negli ultimi anni, la giornata degli acquisti folli non può che partire con alcuni dischi per rendere più ricca la propria libreria:

Legend – Bob Marley and The Wailers (18.55 euro): una pietra miliare per la storie del reggae, la raccolta che riporta tutti i successi del mito della musica giamaicana;

(18.55 euro): una pietra miliare per la storie del reggae, la raccolta che riporta tutti i successi del mito della musica giamaicana; Nevermind – Nirvana (12.99 euro): un disco immancabile per gli appassionati della musica rock, l’album che ha segnato definitivamente la storia del grunge a livello mondiale;

(12.99 euro): un disco immancabile per gli appassionati della musica rock, l’album che ha segnato definitivamente la storia del grunge a livello mondiale; The Joshua Three – U2 – Edizione trentesimo anniversario (20.82 euro): uno degli album fondamentali della band irlandese nella sua versione anniversario, una ristampa a 30 anni dalla prima uscita;

(20.82 euro): uno degli album fondamentali della band irlandese nella sua versione anniversario, una ristampa a 30 anni dalla prima uscita; Greatest Hits – Queen (23.79 euro): a pochi giorni dall’arrivo al cinema di Bohemian Rapsody, un’edizione rimasterizzata per ripercorrere le tappe della storica band rock.

Per riprodurre i vinili da poco acquistati, serve ovviamente avere a disposizione un giradischi. Amazon ha pensato anche a questa evenienza, proponendo:

Ion Audio Vinyl Motion (59 euro): un giradischi a valigia, pensato per poter essere trasportato facilmente, comprensivo di due altoparlanti stereo;

(59 euro): un giradischi a valigia, pensato per poter essere trasportato facilmente, comprensivo di due altoparlanti stereo; ION Audio Pro100BT (145 euro): un giradischi automatico con tradizione a cinghia, e le due velocità di rotazione standard da 33 e 45 giri, facile da collegare al proprio impianto domestico;

(145 euro): un giradischi automatico con tradizione a cinghia, e le due velocità di rotazione standard da 33 e 45 giri, facile da collegare al proprio impianto domestico; Marantz TT5005 (129.99 euro): un giradischi classico, da collegare facilmente all’impianto di casa, dotato di equalizzatore fono incorporato.

Numerose le proposte anche per gli appassionati di cinema e serie tv, tra le tante si consigliano:

American Hustle – Blu Ray (9.09 euro): vincitore di 3 golden globe, racconta dell’operazione Abscam, per svelare la corruzione all’interno del Congresso degli Stati Uniti;

(9.09 euro): vincitore di 3 golden globe, racconta dell’operazione Abscam, per svelare la corruzione all’interno del Congresso degli Stati Uniti; Doctor Who Stagione 10, 6 DVD (16.79 euro): l’acclamata serie BBC nella sua edizione da collezione, immancabile per i fan;

(16.79 euro): l’acclamata serie BBC nella sua edizione da collezione, immancabile per i fan; Christiane F – Noi ragazzi dello zoo di Berlino – DVD (6.99 euro): uno dei film più rappresentativi, e crudi, sul dramma della droga negli anni ’70, in una Berlino fatta di abusi e consumo;

(6.99 euro): uno dei film più rappresentativi, e crudi, sul dramma della droga negli anni ’70, in una Berlino fatta di abusi e consumo; Narcos – Stagione 1 – Blu Ray (13.12 euro): la prima stagione del cult Netflix, ora disponibile anche in DVD e Blu Ray per i collezionisti più sfegatati.