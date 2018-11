Black Friday Amazon, migliori offerte sui giochi

Matteo Tontini,

Il Black Friday è sinonimo di offerte: l’occasione ideale per prepararsi un po’ anche in vista delle festività natalizie. Gli sconti del Venerdì Nero sono applicati su una grande quantità di prodotti, appartenenti alle più svariate categorie. Tra queste si annoverano i videogiochi, che possono essere trovati a prezzi davvero convenienti sui rivenditori sia fisici che online, come Amazon. Il celebre retailer americano ha dato il via a un’intera settimana di saldi sulle proprie pagine, dividendo i titoli in offerta in base al produttore o alla console di riferimento.

Abbiamo dato un’occhiata ai giochi per PlayStation 4 e a quelli Nintendo, ora è tempo di tirare le somme e raccogliere i migliori titoli in generale in un’unica guida. Sono stati selezionati quelli che hanno il migliore rapporto qualità/prezzo (o sarebbe meglio dire qualità/sconto), in modo tale da facilitarvi nella scelta. Va precisato che i giochi non sono stati inseriti in ordine di costo, che peraltro potrebbe subire delle variazioni.

Red Dead Redemption 2 (Xbox)

È il favorito a “miglior gioco dell’anno”, l’ultima creatura di Rockstar Games. Un successo in partenza, con milioni di copie vendute in tutto il Mondo già dopo tre giorni dall’uscita. Red Dead Redemption 2 permette ai giocatori di sperimentare la vita nel selvaggio West tra saloon, duelli e paesaggi aridi, mettendo sul piatto un open-world di dimensioni mai viste prima in un videogioco.

Il titolo non soltanto offre una strepitosa modalità singolo giocatore, in grado di intrattenere l’utente per decine di ore, ma anche una online – sulla scia di GTA 5, insomma. Graficamente ineccepibile e con una storia bella e coinvolgente, tanto è il realismo del nuovo capolavoro Rockstar che sembra più un film di Tarantino che un videogame. In occasione del Black Friday, è possibile trovarlo su Amazon a soli 49,95 euro anziché a 74,98.

N.B. Al momento l’offerta è valida soltanto per la versione Xbox One. Le scorte sembrano esaurite per quanto riguarda PlayStation 4.

Monster Hunter Generations Ultimate

Il titolo che segna il debutto della serie su Nintendo Switch offre la possibilità di giocare per la prima volta in wireless locale o in modalità online, fino a un massimo di quattro cacciatori. Monster Hunter Generations Ultimate permette di affrontare la più grande varietà di mostri incontrati finora e combina il classico gameplay della serie a nuove interessanti meccaniche, proponendo al contempo una grafica migliorata rispetto al 3DS e una velocità di frame stabile a 60fps.

Ci sono tantissime quest e le hunting arts introdotte per l’occasione rendono il gioco più fluido e divertente che mai. Si può acquistare su Amazon a 29,98 euro anziché a 59,90.

Assassin’s Creed Odyssey

Il nuovo gioco di Ubisoft catapulta l’utente nell’Antica Grecia, offrendo un open-world curato e ricco di dettagli. Il publisher francese sembra ossessionato dalle dimensioni, ancor più che in passato. Lo scenario di Odyssey vede consumarsi l’iconica guerra tra spartani e ateniesi, dando spazio a un protagonista mercenario (Alexios o Kassandra, a seconda del sesso scelto).

La giocabilità è ottima e le numerosissime attività secondarie garantiscono una grande longevità. Forse tra sidequest, punti di interesse, accampamenti, taglie e contratti c’è anche troppa carne al fuoco, ma tutti coloro che hanno apprezzato Origins potrebbero essere davvero entusiasti del nuovo capitolo (che, ugualmente, si distacca un po’ dalla classica formula di Assassin’s Creed).

Il gioco si può trovare su Amazon a 39,99 euro anziché a 56,99.

Far Cry 5

Altro capolavoro open-world di Ubisoft, ma in soggettiva. Ambientato a Hope County, in Montana, si incentra su un culto di fanatici apocalittici conosciuto come il Progetto Eden’s Gate, che ha soggiogato con il terrore la cittadina un tempo tranquilla. È compito del giocatore guidare la resistenza per liberare la comunità sotto assedio, affrontando il leader della setta, Joseph Seed, e i suoi Messaggeri.

L’ambientazione è davvero evocativa e completamente esplorabile, e il gameplay rispecchia quello dei precedenti capitoli senza però rinunciare a diversi miglioramenti che rendono Far Cry 5 un titolo mai noioso e molto frenetico (quando richiesto). Si può comprare su Amazon a 34,99 euro anziché a 71,16, in occasione del Black Friday.

God of War

Il nuovo God of War si lascia alle spalle il pantheon greco per interfacciarsi con le divinità norrene. In questo mondo ostile e spietato, il protagonista Kratos si trova a combattere per la sopravvivenza in compagnia di suo figlio (al quale possono essere impartiti diversi comandi nel corso del gioco). Protettore e mentore, Kratos vuole rimediare agli errori commessi in passato, districandosi in una terra quasi onirica, tra creature, mostri e dei del folklore nordico.

Veramente un ottimo gioco per quanto riguarda trama, personaggi, modalità di combattimento, personalizzazione e tutto quello che gli va dietro. Per non parlare della grafica, che lascia davvero senza parole. God of War è attualmente disponibile su Amazon a 38,74 euro anziché a 74,99.

Detroit: Become Human

David Cage si è davvero superato con la sua ultima opera, Detroit: Become Human. Un gioco che lancia messaggi forti attraverso una visione inquietante della Detroit del futuro, dove umani e androidi convivono. Un’avventura grafica di alti livelli, ricca di ramificazioni della trama. I giocatori possono esplorare i destini di tre personaggi, Connor, Kara e Marcus, attraverso i loro dilemmi personali dando vita a esperienze sempre diverse, in base alle decisioni prese in-game.

La storia è incredibilmente bella e commovente, una trama scritta con attenzione che presenta tantissime sfaccettature: è difficile non rimanerne colpiti e non entrare in una profonda empatia con i personaggi, vivendo in prima persona le loro emozioni. Il gioco può essere acquistato su Amazon a soli 19,98 euro anziché a 74,99.

Marvel’s Spider-Man

Il supereroe funambolo che vigila su Manhattan giunge su PlayStation 4 grazie a Insomniac Games, che ha creato una fantastica storia. Vestendo i panni di Peter Parker, sia con il costume che senza, i giocatori si trovano a difendere la metropoli dai cattivoni di turno godendo della massima libertà: la Grande Mela prende vita grazie a quartieri brulicanti di vita, esplorabili in lungo e in largo.

Grazie all’agilità dell’Uomo Ragno e alle sue ragnatele è possibile raggiungere altezze vertiginose, per godersi la vista mozzafiato dei luoghi simbolo di Manhattan. In occasione del Black Friday, il gioco si può comprare su Amazon a 34,99 euro anziché a 74,99.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn non ha bisogno di molte presentazioni: ha una trama profonda, una mappa di gioco davvero ampia e un alto numero di armi/potenziamenti; i caricamenti sono velocissimi e la grafica è da urlo, con paesaggi mozzafiato e robottoni nemici curati nei minimi dettagli.

La Complete Edition contiene materiale bonus oltre al gioco originale, tra cui l’espansione Frozen Wilds: è importante sottolineare che non si dispone di tutti i contenuti sin dall’inizio, ma è necessario superare la prima prova (per diventare una Nora) e dirigersi da un mercante per scambiare alcuni token speciali nell’inventario.

L’edizione completa di Horizon Zero Dawn si può trovare a 29,98 euro anziché a 50,99 su Amazon.

Gran Turismo Sport

Non si tratta di un titolo della serie canonica di Gran Turismo, ma è comunque un’esperienza interessante per gli appassionati di racing. La fisica delle vetture non è male, sebbene sia lontana dal realismo puro; ottima la grafica, e il framerate stabile a 60fps svolge un lavoro egregio per quanto riguarda la fluidità delle gare.

Peccato che non ci sia quella difficoltà ad accedere ad auto prestazionali e l’obbligo di elaborare tutti i componenti delle vetture in possesso per poter vincere le gare (e quindi ottenere denaro) come nei vecchi GT, un aspetto che potrebbe far storcere il naso ai fan del franchise.

Divertenti le gare online, su cui principalmente il titolo si incentra. Si può comprare Gran Turismo Sport su Amazon a 31,47 euro anziché a 74,99.

The Witcher 3

Sebbene abbia già tre annetti sulle spalle, The Witcher 3 è un titolo da possedere assolutamente. Non solo perché racconta l’epilogo della storia di Geralt e offre tantissime ore di intrattenimento, ma anche perché esplorare il mondo fantasy creato da CD Projekt Red è un vero piacere.

La Game of the Year Edition comprende le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che offrono ben 50 ore di narrativa aggiuntiva, oltre ad aggiornamenti tecnici e visivi progettati sulla base dei feedback della community. L’ambientazione è meravigliosa e porta l’utente in un open-world ricco di città mercantili, isole abitate da vichinghi e valichi di montagna e caverne tutte da esplorare.

Grazie agli sconti del Black Friday, su Amazon è possibile acquistare il gioco a 19,98 euro anziché 40.

Shadow of the Colossus

Il superbo gioco dai creatori di ICO (e del più recente The Last Guardian), uscito per PlayStation 2, è stato rinnovato per la console ammiraglia di Sony al fine di far vivere ai giocatori la bellissima storia della “caccia ai colossi” con una grafica migliorata.

Un viaggio onirico, in cui l’utente deve cavalcare il proprio destriero per spostarsi da una parte all’altra di un mondo fiabesco: l’obiettivo è quello di scovare e sconfiggere delle creature gigantesche individuando i loro punti deboli per riuscire nell’impresa.

Un titolo d’avventura che merita di essere giocato, già soltanto per la sua eccelsa direzione artistica. È possibile comprare il gioco su Amazon a 26,96 euro anziché a 44,99.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Forse il miglior gioco attualmente disponibile su Nintendo Switch (che non si offenda Super Mario!). L’ultima epopea di Link offre all’utente un open-world che si perde a vista d’occhio, tantissimi dungeon da esplorare e una vagonata di attività secondarie; un mix vincente che garantisce una durata davvero spaventosa.

Il titolo gode dei cambiamenti climatici e del ciclo giorno/notte, proponendosi non come un semplice action adventure ma sotto le vesti di un sandbox vero e proprio, dove il giocatore deve raccogliere cibo sufficiente per sopravvivere e cercare di non morire di freddo – giusto per fare un paio di esempi.

In occasione del Black Friday, è possibile acquistare il gioco su Amazon a 49,99 euro anziché a 69,99.