Black Friday Amazon: offerte iPhone ricondizionati

Marco Grigis,

È finalmente cominciato il Black Friday, il venerdì nero degli sconti prima del Natale, con tante offerte sia per acquistare un nuovo device che per un dono gradito. Amazon ha organizzato una grande vendita promozionale, inaugurata a inizio settimana e oggi entrata nel vivo, con tanti prodotti per soddisfare ogni gusto. E non possono mancare gli iPhone ricondizionati, per coloro che vogliono finalmente acquistare uno smartphone targato mela morsicata, senza però spendere troppo.

Sono diversi i modelli di iPhone in vendita oggi, a un prezzo fortemente ridotto rispetto a quello di listino di Cupertino. Questo perché si tratta di prodotti ricondizionati, ovvero analizzati e riportati alle loro prestazioni originali. È però doveroso sottolineare come la disponibilità potrebbe essere limitata, quindi il consiglio è quello di affrettarsi per l’acquisto, mentre i prezzi potrebbero subire delle variazioni senza specifico preavviso.

Partendo dagli amanti dei piccoli schermi, non bisogna lasciarsi sfuggire un iPhone SE da 32 GB, con scocca in grigio siderale, proposto all’allettante prezzo di 199 euro. Il piccolo di casa Apple, con i suoi 4 pollici e un design ereditato dal precedente iPhone 5S, garantisce tanta potenza grazie all’inclusione di un processore della linea A9.

Tante le proposte anche per chi volesse scegliere un modello classico della linea degli iPhone, quindi con schermi rispettivamente da 4.7 e 5.5 pollici:

iPhone 6S Plus Oro, 16 GB (294 euro): 5.5 pollici di schermo con la potenza di un processore A9, per un prodotto non così recente ma ancora pienamente compatibile con le funzioni dell’ultimissimo iOS 12;

(294 euro): 5.5 pollici di schermo con la potenza di un processore A9, per un prodotto non così recente ma ancora pienamente compatibile con le funzioni dell’ultimissimo iOS 12; iPhone 6S Rosa, 64 GB (229 euro): 4.7 pollici con la potenza del processore A9, a cui si aggiunge la scocca rosata, diventata un piccolo must negli ultimi anni;

(229 euro): 4.7 pollici con la potenza del processore A9, a cui si aggiunge la scocca rosata, diventata un piccolo must negli ultimi anni; iPhone 7 Plus Nero Opaco, 128 GB (495 euro): uno degli iPhone più amati di sempre, il primo a incorporare una doppia fotocamera, proposto a un prezzo davvero allettante considerato si tratti della versione da 128 GB.

Naturalmente, esistono anche diverse alternative sia di colore che di storage. Fra le tante si elencano: iPhone 7 Plus Argento 128 GB (495 euro), iPhone 6S Plus Rosa da 16 GB (289 euro) e iPhone 6S Plus Oro 64 GB (356 euro). Si sottolinea come il numero di esemplari disponibili sia abbastanza esiguo, di conseguenza il prezzo vale fino a esaurimento delle scorte.