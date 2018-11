Black Friday Amazon, PaintShop Pro 2019 Ultimate

Filippo Vendrame,

PaintShop Pro 2019 Ultimate protagonista di un’offerta lampo imperdibile del Black Friday di Amazon. Sino alle ore 22 di stasera, sarà possibile acquistare questo potente prodotto per il fotoritocco al prezzo di appena 39,99 euro con uno sconto del 56% sul suo listino ufficiale. Per chi lavora con la grafica trattasi di una ghiotta opportunità per mettere le mani su una delle migliori suite per l’editing e la rielaborazione delle immagini.

PaintShop Pro 2019 Ultimate è la scelta accessibile esente da sottoscrizione per il fotoritocco e la progettazione grafica professionali, con tutte le nuove funzionalità ispirate alle idee degli utenti. È l’alternativa intuitiva a Photoshop. Grazie a questo programma sarà possibile sperimenta una versione più veloce e solida di PaintShop Pro, più semplice da usare e creativa che mai. Beneficia di un esclusivo pacchetto extra di software di animazione, pittura e foto d’eccellenza, fra cui PhotoMirage Express, Painter Essentials 6, Perfectly Clear 3.5 e Corel AfterShot 3. Gli utenti potranno disporre anche di una raccolta a parte di pennelli, texture e sfondi. Grazie a cinque potenti applicazioni in un pacchetto completo, l’editing delle immagini risulterà ancora più facile.

PaintShop Pro 2019 Ultimate offre animazione fotografica, fotopittura, correzione delle immagini intelligente, fotoritocco RAW, contenuti creativi e molto altro ancora. Gli utenti potranno creare foto superiori e progetti grafici originali con l’estesa raccolta di strumenti di fotoritocco professionali di PaintShop Pro, più cinque preziose applicazioni creative.

Richiede Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7 con gli ultimi service pack (edizioni a 64 o 32 bit). Connessione a Internet per le funzionalità online e le esercitazioni video.

Infine, si evidenzia che il prezzo offerto da Amazon potrà variare senza preavviso.