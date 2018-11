Black Friday Amazon, Philips Hue in offerta

Candido Romano,

Vasta gamma di offerte per il Black Friday Amazon 2018 su una serie di prodotti per l’illuminazione intelligente della casa. Tra le varie promozioni sicuramente spiccano quelle dedicate alla maggior parte delle Philips Hue a disposizione sull’e-commerce, sicuramente lampadine smart (e non solo) di qualità in questo particolare mercato.

Si trova ad esempio il Philips Hue Bridge 2.0, l’hub necessario per controllare le luci più la striscia LED a 75,90 euro in offerta. Molto ambite anche le lampadine White and Color Ambiance, offerte con un set di due pezzi più il telecomando dimmer a 79,90 euro, metre il solo set di tre pezzi costa in promozione 89,99 euro, un bel risparmio.

Le lampadine Philips Hue in offerta per il Black Friday Amazon sono disponibili anche solo in bianco, con un set il set da tre pezzi a 59,99 euro. Per chi invece è interessato alle sole strisce LED segnaliamo questo pack della lunghezza di tre metri in forte sconto a 59,99 euro. Immancabile poi lo starter kit, formato dal bridge più due lampadine colorate, offerte a 69,99 euro.

Per chi avesse bisogno invece di lampadine bianche ma con attacco E14, quindi più piccolo, può approfittare di questa offerta di tre pezzi a 59,90 euro. Per chi invece vuole risparmiare o non rivolgersi per forza alle lampadine Philips Hue si segnala la lampadina LED LIFX Mini (che non costa poco ma in compenso non richiede un hub) con attacco E27 a 39,99 euro e la LIFX normale sempre E27 a 44,99 euro. Ci sono anche le prese intelligenti con l’offerta sulle Osram Smart + Presa Smart a 14,98 euro, oppure lo stesso Osram ma in 4 pezzi al prezzo di 57,99 euro.

Sono inoltre in offerta diversi bundle Amazon Echo insieme alle lampadine, hub e molto altro. Ad esempio l’echo dot di terza generazione con tre lampadine, hub e interruttore a 129 euro. Infine si segnala l’offerta su Amazon Echo più lo starter kit Philips Hue a 154,90 euro, una buona occasione.