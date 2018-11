Black Friday Amazon, gli sconti proseguono

Filippo Vendrame,

Il Black Friday di Amazon non finisce oggi. Gli sconti, infatti, continueranno per tutto il weekend e si concluderanno nella giornata di lunedì 26 novembre, ricorrenza del Cyber Monday. Nei prossimi tre giorni, dunque, le persone potranno approfittare ancora su migliaia di offerte in diverse categorie come sport, elettronica di consumo, casa e cucina, prima infanzia, bellezza e cura della persona e tanto altro, con sconti tra il 15% e il 40%.

Sino ad ora, i prodotti più venduti nella giornata di oggi su Amazon.it sono Echo Dot, la Fire TV Stick, la Porsche 911 GT3 di LEGO Technic e il Gold professional styer per capelli di Ghd. Volendo, invece, partire dal 19 novembre, quando sono iniziate le prime offerte per il Black Friday di Amazon, i prodotti più venduti sino ad ora sono le candele Yankee Candle, il gioco Detroit: Become Human per PlayStation 4 e la Piastra Pearl Remington. Da evidenziare che i clienti iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime possono accedere alle Offerte Lampo con ben 30 minuti di anticipo. Un vantaggio non da poco che permette di approfittare immediatamente degli sconti proposti dal colosso dell’ecommerce.

Durante il weekend, gli sconti continueranno ed Amazon ha già anticipato che alcune offerte riguarderanno il Robot aspirapolvere Ecovacs Robotics, il Microsoft Surface Laptop e tanto altro ancora.

Per la ricorrenza del Cyber Monday, invece, Amazon ha già fatto sapere che alcune delle promozioni che lancerà riguarderanno lo smartphone Honor 10, il notebook Acer Swift 1, il monitor HP 27q e molto altro ancora.

I consumatori, dunque, possono aspettarsi ancora tanti altri sconti. Il suggerimento, dunque, è quello di tenere sempre sotto controllo le offerte di Amazon dei prossimi giorni per non perdere l’opportunità di lasciarsi scappare possibili affari.