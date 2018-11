Black Friday Amazon: Smart TV in offerta

Candido Romano,

Il Black Friday Amazon è ufficialmente iniziato: oggi 23 novembre partono delle offerte davvero interessanti in tutte le categorie. Sono tante le Smart TV in offerta, molte con risoluzione 4K con supporto all’HDR, ma anche per quelle con tecnologia OLED, che di solito sono più costose.

Presenti comunque anche le classiche TV LED in diverse grandezze, dai 55 pollici a 43 pollici ma anche di dimensioni più piccole, ci sono Smart TV in offerta praticamente per tutte le esigenze.

Quest’anno Amazon non si è risparmiata sulle offerte per questa categoria. Proponiamo quindi queste Smart TV in offerta sotto forma di elenco per una più facile consultazione, con il modello offerto e subito dopo il prezzo in offerta.

In sconto la Smart TV OLED di Philips

Neri perfetti, Ambilight per una retroilluminazione unica e miglior contrasto: c’è in particolare anche una TV OLED di Philips in offerta, oltre a due modelli LED, si va dai 49″ ai 65″ della gamma 2018:

Philips 55PUS7503 Smart TV UHD 4K da 55″, Android, Ultra Slim, Ambilight – 599 euro

Philips 49PUS7503 Smart TV UHD 4K da 49″, Android, Ultra Slim, Ambilight – 499 euro

Philips 65OLED873 Smart TV da 65” OLED, 4K Razor-Slim, Ambilight – 1799 euro

LG sconta LED e OLED E8

Chi cerca una ottima TV OLED a prezzo ribassato potrà rivolgersi alla E8 in offerta.

LG 55SK8500 4K con HDR 55″, Nano Cell Display, AI ThinQ, Audio Dolby Atmos – 899 euro

LG 60UK6200 4K da 60″, Active HDR, HDR10 pro e HLG – 599 euro

LG OLED AI ThinQ 55E8 da 55” 4K con soundbar integrata – 1849 euro

Smart TV Sony in offerta

Interessante l’enorme modello da 70 pollici di Sony.

Sony KD60XF8305 Android TV da 60″ 4K HDR Ultra HD – 999 euro

Sony KD-43XF7596 da 43″4K HDR LED – 499 euro

Sony KD43XF7004, TV Smart da 43″, 4K Ultra HD – 489 euro

Sony KD70XF8305 Android TV da 70″, Smart TV 4K HDR Ultra HD – 1199 euro

Samsung Smart TV scontate

Samsung sconta tantissime Smart TV per questo Black Friday Amazon, anche di dimensioni molto generose, c’è una da 75 pollici a buon prezzo.

Samsung UE58MU6120KXZT 4K Smart TV 58″ – 529 euro

Samsung UE49LS03NAUXZT The Frame 4K UHD 49″ – 999 euro

Samsung UE75MU6120KXZT UHD TV 4K 75″ – 1299 euro

Samsung UE50NU7400U 50″ 4K – 429 euro

Samsung UE43LS03NAUXZT The Frame 4K 43″ – 799 euro

Samsung MU 6125 UE65MU6125KXZT 4K 65″ – 699 euro

Smart TV Sharp in promozione

Sharp AQUOS LC-40UI7352E da 40” 4K HDR, suono Harman Kardon – 309 euro

Sharp AQUOS LC-65UI7352E Smart TV 65” 4K HDR, suono Harman Kardon – 699 euro

Sharp Aquos TV LC-40FI3222 da 40” Full HD, Audio Harman Kardon – 229 euro

Sharp Aquos Smart TV da 49” UHD 4K HDR – 369 euro

Tante Smart TV in offerta da Hisense

Hisense H32AE5000 LED HD 32″ – 169 euro

Hisense H50AE6000 LED 4K HDR 50″ – 349 euro

Hisense H43AE6000 LED 4K HDR 43″ – 299 euro

Hisense H65AE6400 LED 4K HDR 65″ – 649 euro

Hisense H32AE5500 LED HD 32″ – 209 euro

Le altre Smart TV in offerta

Di seguito gli ultimi sconti:

AKAI LED AKTV5534 4K da 55” – 419 euro

Samsung UE55NU7172 55″ 4K – 499 euro

LG 50UK6500 50″ 4K – 499 euro

TD System LED 32” Pollici HD – 169 euro

Philips 6500 series Smart TV LED 4K 50” – 439 euro

TD Systems 24” Full HD Smart K24DLH8FS – 139 euro

TD Systems 50″ Full HD LED – 299 euro

TD System 40″ LED Full HD – 199 euro

LG 43UK6500PLA 43″ 4K – 379 euro

LG 49LK6100PLB 49″ Full HD – 398 euro

LG 43uk6300plb 43″ Full HD – 399 euro

LG 49SK8100PLA 49″ 4K – 719 euro

LG 55SK8100PLA 55″ 4K – 759 euro

Samsung UE43NU7192 43″ 4K – 398,05 euro

Haier Smart TV 4K HDR 43″U43H7000 – 339 euro

TD Systems LED 50″ 4K Smart K50DLY8US – 339 euro

Samsung UE49MU6500U 49″ 4K – 499 euro

Philips 6500 series Smart TV LED 4K 43PUS6523/12 – 379 euro

Philips 6500 series Smart TV LED 4K 55PUS6523/12 – 529 euro