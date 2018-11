Black Friday Amazon, smartphone in offerta

Luca Colantuoni,

Dal 19 al 26 novembre è possibile trovare su Amazon numerosi smartphone a prezzi scontati, ma durante il Black Friday ci sono offerte più numerose e interessanti. Oggi il gigante dell’e-commerce propone infatti nove modelli di sei diversi produttori (ASUS, Huawei, Motorola, OnePlus, Sony e Xiaomi). I prezzi indicati sono riferiti a prodotti venduti da Amazon e potrebbero variare nel corso del giorno.

ASUS ZenFone 5Z

L’unico smartphone ASUS offerto in promozione da Amazon è lo ZenFone 5Z, attuale topo di gamma del produttore con schermo da 6,2 pollici (2246×1080 pixel) dotato di notch, processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e batteria da 3.300 mAh. Queste sono le versioni in offerta:

ASUS ZenFone 5Z (colore argento): 399,00 euro

ASUS ZenFone 5Z (colore blu): 399,00 euro

Huawei P20 Lite

Lo Huawei P20 Lite è il più piccolo della serie, ma possiede caratteristiche altrettanto interessanti. La dotazione hardware comprende uno schermo da 5,84 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel), processore Kirin 659, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e batteria da 3.000 mAh. Queste sono le versioni in offerta:

Huawei P20 Lite (colore blu): 223,20 euro

Huawei P20 Lite (colore nero): 223,20 euro

Motorola One

Il Motorola One è il primo modello del produttore statunitense con notch e Android One. La dotazione hardware comprende uno schermo da 5,9 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel), processore Snapdragon 625, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 13 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e batteria da 3.000 mAh. Questa è la versione in offerta:

Motorola One (colore nero): 233,00 euro

OnePlus 6

Il OnePlus 6 è stato sostituito dal recente OnePlus 6T, ma può essere ancora acquistato su Amazon. Lo smartphone possiede uno schermo AMOLED da 6,28 pollici (2280×1080 pixel), processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e batteria da 3.300 mAh. Queste sono le versioni in offerta:

Sony Xperia XZ3, XZ Premium e XZ1

Oltre ai tre Sony Xperia XZ2 Compact già in offerta dal 19 novembre (oggi il prezzo è 399,00 euro), Amazon propone altri tre modelli del produttore giapponese, tra cui il recente Xperia XZ3, un top di gamma con schermo OLED HDR da 6 pollici (2880×1440 pixel), processore Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera posteriore da 19 megapixel, fotocamera frontale da 13 megapixel, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 3.330 mAh. Queste sono le versioni in offerta con le cuffie in-ear Bluetooth Sony WFSP700NB:

Il Sony Xperia XZ Premium ha invece uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione 4K, processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera posteriore da 19 megapixel, fotocamera frontale da 13 megapixel, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 3.230 mAh. Questa è la versione in offerta:

Sony Xperia XZ Premium (colore nero): 249,00 euro

Il Sony XZ1 è infine uno smartphone con schermo full HD da 5,2 pollici, processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera posteriore da 19 megapixel, fotocamera frontale da 13 megapixel, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 2.700 mAh. Queste sono le versioni in offerta:

Sony Xperia XZ1 (colore blu): 229,00 euro

Sony Xperia XZ1 (colore nero): 229,00 euro

Xiaomi Redmi Note 5

Ultimo smartphone in offerta è l’ottimo Xiaomi Redmi Note 5, uno dei più venduti in Italia. La dotazione hardware comprende uno schermo da 5,99 pollici (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 636, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 13 megapixel, porta micro USB, lettore di impronte digitali e batteria da 4.000 mAh. Questa è la versione in offerta:

Xiaomi Redmi Note 5 (colore nero): 167,40 euro

