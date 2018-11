Black Friday Amazon: offerte per smartwatch

Filippo Vendrame,

Smartwatch e Black Friday sono un’accoppiata perfetta. Grazie agli sconti di Amazon per la ricorrenza del venerdì nero dello shopping tutti coloro che fossero interessati ad acquistare un orologio smart potranno farlo risparmiando cifre interessanti. Inoltre, gli smartwatch sono prodotti perfetti come regalo di Natale e le offerte di Amazon possono essere l’occasione giusta per anticipare lo shopping natalizio. Il mondo degli smartwatch è molto ampio. Grazie alla flessibilità della piattaforma Wear OS di Google, molti produttori, anche di brand famosi, propongono le loro soluzioni personalizzandole secondo le loro esigenze.

Ci possono essere smartwatch maggiormente orientati allo sport in grado di offrire soluzioni molto simili a quelle dei fitness tracker, oppure prodotti che puntano maggiormente a diventare una sorta di “second screen” dello smartphone. Inoltre si stanno diffondendo sempre di più gli smartwatch ibridi, cioè orologi tradizionali dotati di alcune funzionalità smart. Scegliere uno smartwatch, comunque, non è difficile nonostante sul mercato ce ne siano molti. L’aspetto principale da considerare è la loro piattaforma hardware e dunque verificare esattamente quale siano le loro potenzialità. Altro aspetto importante, ovviamente, è il budget a disposizione. Alcuni modelli, infatti, possono arrivare a costare anche parecchio.

Smartwatch in sconto

Per il Black Friday, Amazon propone diversi modelli di Smartwatch in sconto, alcuni semplici, altri molto più sofisticati. Si evidenzia, però, che le offerte riguardano i prodotti venduti direttamente da Amazon e che i prezzi potrebbero variare senza preavviso.

Fossil Q Venture Gen 3 : (145 euro) smartwatch Wear OS. Offre notifiche smartphone, controllo musica, tracking attività, sveglia, microfono, torcia, quadranti automatici, WiFi e Bluetooth.

: (145 euro) smartwatch Wear OS. Offre notifiche smartphone, controllo musica, tracking attività, sveglia, microfono, torcia, quadranti automatici, WiFi e Bluetooth. Huawei Watch 2 : (149,99 euro) smartwatch Wear OS. Offre connettività 4G LTE, controllo attività, passi, calorie, distanza, frequenza cardiaca, certificazione IP68 e sensore GNSS.

: (149,99 euro) smartwatch Wear OS. Offre connettività 4G LTE, controllo attività, passi, calorie, distanza, frequenza cardiaca, certificazione IP68 e sensore GNSS. TicWatch E Shadow : (95,99 euro) smartwatch Wear OS caratterizzato da un design accattivante e pensato per gli sportivi. Dispone di GPS, frequenza cardiaca, gestione musica e microfono.

: (95,99 euro) smartwatch Wear OS caratterizzato da un design accattivante e pensato per gli sportivi. Dispone di GPS, frequenza cardiaca, gestione musica e microfono. TicWatch S Glacier : (119,99 euro) smartwatch Wear OS pensato per il fitness con rilevatore della frequenza cardiaca, GPS, WiFi e Bluetooth. Grazie al microfono può ricevere e fare chiamate.

: (119,99 euro) smartwatch Wear OS pensato per il fitness con rilevatore della frequenza cardiaca, GPS, WiFi e Bluetooth. Grazie al microfono può ricevere e fare chiamate. TicWatch Pro : (187,49 euro) smartwatch Wear OS con display a strati con 2 modalità che garantisce una durata ottimale della batteria. GPS integrato, cardiofrequenzimetro, contapassi, contatore di calorie bruciate, tachimetro e misuratore di cadenza.

: (187,49 euro) smartwatch Wear OS con display a strati con 2 modalità che garantisce una durata ottimale della batteria. GPS integrato, cardiofrequenzimetro, contapassi, contatore di calorie bruciate, tachimetro e misuratore di cadenza. Garmin Fenix 5 : (349 euro) orologio per gli sportivi con rilevazione del battito cardiaco, analisi VO2 max, GPS, bussola e display touch.

: (349 euro) orologio per gli sportivi con rilevazione del battito cardiaco, analisi VO2 max, GPS, bussola e display touch. Fossil Q Annette : (55 euro) smartwatch ibrido con notifiche dallo smartphone, pulsanti personalizzabili, monitoraggio attività e sonno.

: (55 euro) smartwatch ibrido con notifiche dallo smartphone, pulsanti personalizzabili, monitoraggio attività e sonno. Fossil Q Explorist: (125 euro) smartwatch Wear OS per ricevere e gestire le notifiche, tenere traccia delle attività sportive e gestire la musica.

Accanto a queste proposte, Amazon continua ad offrire in sconto tutti altri smartwatch proposti in sconto già all’inizio della settimana del Black Friday.