Black Friday Amazon, Surface Pro in offerta

Filippo Vendrame,

Microsoft Surface Pro protagonista della giornata del Black Friday di Amazon. Solo per la giornata di oggi, il gigante dell’ecommerce ha deciso di proporlo in sconto. Trattasi di un’occasione molto ghiotta per riuscire a mettere le mani su uno dei migliori 2-in-1 Windows 10 oggi in commercio. Realizzato in lega di magnesio che dona leggerezza ma anche robustezza, il Surface Pro dispone di un display touch da 12,3 pollici con tecnologia PixelSense, risoluzione 2736 x 1824 pixel (267 PPI) ed aspect ratio 3:2.

Microsoft ha scelto i processori Intel di settima generazione Kaby Lake che sono in grado di offrire alle persone ottimi prestazioni in tutti i settori. Gli acquirenti possono scegliere tra 4, 8, 16GB di memoria, a seconda del modello scelto. Per quanto concerne lo storage interno, i Surface Pro, a seconda della declinazione scelta, offriranno 128, 256, 512 e 1TB di SSD. Non manca nemmeno lo slot microSD per inserire memorie esterne. Presenti anche due fotocamere. Quella posteriore con messa a fuoco automatica da 8MP con registrazione video HD 1080p e quella anteriore con riconoscimento del volto Windows Hello da 5MP.

Surface Pro dispone di Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, una porta USB Type-A, una Mini DisplayPort, il jack per le cuffie oltre al Surface Connector per collegare l’alimentatore. Sistema operativo Windows 10 Pro. Di seguito le proposte di Amazon sul Surface Pro per il Black Friday.

Surface Pro con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB a 899 euro.

con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB a 899 euro. Surface Pro con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e tastiera cover a 999 euro.

Si ricorda, infine, che la promozione riguarda solo i prodotti venduti direttamente da Amazon e che i prezzi potrebbero cambiare senza preavviso.