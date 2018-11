Black Friday Amazon, Xperia XZ2 in offerta lampo

Luca Colantuoni,

Oltre alle promozioni che durano tutto il giorno del Black Friday su Amazon è possibile trovare numerose offerte lampo che hanno una durata inferiore. Una delle più interessanti riguarda il Sony Xperia XZ2, uno smartphone di fascia alta che offre un’esperienza multimediale coinvolgente, grazie alla qualità dello schermo e del comparto audio.

Il produttore giapponese ha recentemente annunciato il successore Xperia XZ3, ma il “vecchio” Xperia XZ2 è ancora uno smartphone molto valido, in quanto le differenze rispetto al nuovo modello sono minime (schermo, fotocamera frontale e batteria). Tra l’altro Sony ha recentemente distribuito l’aggiornamento ad Android 9 Pie, quindi gli utenti possono utilizzare l’ultima versione del sistema operativo Google.

La dotazione hardware comprende uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e supporto HDR, processore octa core Snapdragon 845, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. La fotocamera posteriore Motion Eye ha un sensore da 19 megapixel con memoria DRAM integrata che permette di registrare video in super slow motion a 960fps/1080p. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 5 megapixel. Lo smartphone possiede inoltre altoparlanti stereo e il Dynamic Vibration System che analizza i dati sonori e li converte in vibrazioni, in modo da rendere più realistici film, video e giochi.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 18/13 (1,2 Gbps/150 Mbps). Sono presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e una batteria da 3.180 mAh che supporta la ricarica wireless. Queste sono le versioni in offerta lampo (scade alle ore 23:45 di oggi):