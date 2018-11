Black Friday Apple: ecco le gift card in Italia

Marco Grigis,

Apple ha ufficializzato le sue promozioni per il Black Friday anche per l’Italia, all’interno del suo weekend di sconti e offerte in vista dell’imminente Cyber Monday. E, come visto nella giornata di ieri in Australia e Nuova Zelanda, anche sullo Stivale il gruppo ha optato per delle gift card in abbinato all’acquisto di alcuni device a prezzo pieno.

Da qualche anno a questa parte, Apple preferisce offrire dei buoni sconto agli acquirenti in occasione del Black Friday, anziché proporre un taglio dei prezzi per i suoi prodotti. Il 2018 non fa eccezione, con questo abbinamento promozionale previsto per alcuni modelli di iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac.

Partendo proprio dagli smartphone del gruppo, gli utenti italiani avranno diritto a 50 euro in gift card per l’acquisto di iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Non sono inclusi, di conseguenza, i nuovi modelli lanciati a partire dallo scorso settembre, ovvero iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max.

Il buono d’acquisto sale a 100 euro se si sceglie un esemplare della linea iPad, tra iPad 9.7, iPad Mini 4 e iPad Pro 10.5, cioè la precedente edizione. Non sono inclusi nella tornata promozionale, quindi, i nuovi iPad Pro con schermo all-screen, presentati nel mese di ottobre. Per Apple TV, sia nella versione classica che da 4K, la gift card è di 25 euro.

La tornata di vendita promozionale prosegue con Apple Watch Series 3, smartwatch abbinato a un buono da 50 euro: anche in questo caso, l’offerta non comprende l’ultimo rappresentante della linea, Apple Watch Series 4. Scelta analoga anche per l’universo Mac, dove la gift card sale a 200 euro per l’acquisto di MacBook Pro, MacBook, MacBook Air (precedente versione), iMac, iMac Pro e Mac Pro. Infine, anche alcune cuffie della linea Beats permettono di ricevere una gift card da 50 euro.

Come già accennato, Apple ha deciso di estendere le sue offerte per quattro giorni consecutivi, traghettando i consumatori all’ormai imminente Cyber Monday. Non resta che attendere, di conseguenza, per conoscere le future promozioni.