Black Friday, Microsoft Office Home & Student 2019

Filippo Vendrame,

Offerta lampo di Amazon per il Black Friday dedicata agli studenti e a chi cerca la possibilità di disporre sul proprio computer della suite Office di Microsoft al prezzo giusto. Solo sino alle ore 22.50 di stasera, salvo esaurimento corte, il gigante dell’ecommerce offrirà in saldo Microsoft Office Home & Student 2019 al prezzo di 97 euro. Trattasi di una promozione davvero interessante visto che la suite per la produttività viene offerta con uno sconto del 16% sul prezzo ufficiale di listino.

Gli interessati, dunque, avranno una finestra temporale molto breve per potersi aggiudicare un prodotto completo che permette di gestire documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Nello specifico, Microsoft Office Home & Student 2019 offre le applicazioni Word, Excel, PowerPoint e OneNote. L’installazione può essere fatta su di un solo PC e la casa di Redmond propone anche 60 giorni di supporto tecnico. Rispetto ad Office 365 che viene proposto come un abbonamento, Microsoft Office Home & Student 2019 non prevede canoni. Il pagamento della licenza, dunque, avviene una sola volta.

Microsoft Office 2019 deve essere visto come una variante della suite Office 365 pensata per chi non vuole affidarsi al cloud ma preferisce una soluzione “classica”. Tuttavia, rispetto ad Office 365, Office 2019 non sarà sviluppato da Microsoft. Questo significa che durante tutto il suo periodo di supporto, la casa di Redmond offrirà solamente aggiornamenti di sicurezza ma non nuove funzionalità.

La mancanza di aggiornamenti funzionali non deve preoccupare perché la base di Office rimane sempre la stessa. Quello che mancheranno saranno soprattutto soluzioni di valore aggiunto che interessano per lo più ai professionisti.

Microsoft Office Home & Student 2019 può essere installato solamente su Windows 10 e sulle ultime versioni del sistema operativo di casa Apple.

Si evidenzia, infine, che il prezzo potrebbe variare senza preavviso.