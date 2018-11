Black Friday: TIM Limited Edition Online 50GB

Filippo Vendrame,

Per il Black Friday, TIM lancia una nuova promozione last minute davvero molto interessante, dedicata a tutti i nuovi clienti che acquisteranno una nuova SIM con portabilità. Trattasi di TIM Limited Edition Online 50GB, una nuova tariffa attivabile solamente online con spedizione della SIM a domicilio e attivabile entro e non oltre, salvo proroghe, il 25 novembre. Questa speciale tariffa offre 1000 minuti di chiamate verso tutti e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 9,99 euro al mese.

Previsto un costo di attivazione di 9 euro che, però, sarà scontato a zero euro. Inoltre, TIM ha deciso di offrire il primo mese gratis. Aderendo a questa offerta, dunque, si risparmieranno, subito, 18,99 euro. Le promozioni sui costi di attivazione si applicano se la SIM rimarrà attiva per almeno 24 mesi, in caso contrario è previsto il recupero dello sconto applicato secondo le modalità di addebito scelte per il pagamento del costo del rinnovo dell’offerta. E’ inoltre previsto l’acquisto della SIM al costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso che i clienti potranno pagare in contanti alla consegna della SIM al vettore autorizzato o con carta di credito.

L’addebito del costo del rinnovo dell’offerta può avvenire mediante credito residuo, bonus, tramite pagamento con carta di credito solo dei circuiti Visa, Mastercard, Amex con esclusione delle carte prepagate o su conto corrente bancario o postale.

I minuti di traffico inclusi nell’offerta sono validi per il traffico in Italia e nei Paesi UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di Rete fissa italiani e dei Paesi UE e non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte. Sono escluse le chiamate verso le numerazioni in decade 1,4 e 8 e le chiamate internazionali. I Giga sono disponibili ogni mese per navigare in Italia. 5 Giga potranno essere utilizzati all’interno dei Paesi UE.

L’offerta include, al superamento dei Giga disponibili ed in assenza di altre opzioni dati attive, fino a 1GB di scorta che permetterà di navigare a 1,90 euro ogni 200 MB (fino a max 1 Giga per un importo complessivo di 9,50 euro). Il Giga di scorta è disattivabile in qualsiasi momento.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito di TIM.