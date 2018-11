Cyber Monday Amazon, bundle Xbox One X in offerta

Marco Locatelli,

Dopo le offerte sui bundle Xbox One S durante la settimana del Black Friday di Amazon, cogliamo l’occasione per questo ultimo giorno di sconti sullo shop online più famoso del mondo per proporvi questa volta le offerte sui bundle Xbox One X, la console top di gamma del colosso di Redmond.

Partiamo con la prima proposta, decisamente adatta agli amanti di guida che vogliono gustarsi la super grafica dell’ultimo capitolo di Forza Horizon e i centinaia di contenuti di Forza Motorsport 7: Xbox One X 1TB + Forza Horizon 4 + Forza Motorsport 7+ 14 giorni di Xbox Live Gold + 1 mese di Gamepass. Prezzo: 397,99 euro.

La secondo proposta che vi segnaliamo è il bundle con Xbox One X 1TB + Shadow of Tomb Raider + 14 giorni di Xbox Live Gold e 1 mese di Gamepass. L’ultimo capitolo di questo reboot della bella e coraggiosa Lara Croft è un ottimo titolo per gli amanti delle avventure, perfetto per scaldare le gelide giornate invernali che ci aspettano. Prezzo: 397,99 euro.

Uscito da pochissimo – non senza qualche critica – anche Fallout 76, il primo titolo MMO sviluppato da Bethesda è disponibile in bundle con Xbox One X 1TB con Fallout 76. La console viene venduta in questa confezione nella versione bianca. Prezzo: 379,98 euro.

L’ultimo bundle in offerta con Xbox One X 1TB è quello di Playerunknow’S Battlegrounds (battle royale, competitor di Fortnite) che viene venduto a 399,98 euro. Per chi non lo sapesse Playerunknow’S Battlegrounds, meglio noto come PUBG, è un battle roayale nato come mod di Arma II e che nell’agosto del 2017 è diventato il gioco più giocato su Steam, superando Dota 2 di Valve.