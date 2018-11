Cyber Monday Amazon, sconti per il fitness

Filippo Vendrame,

Il Cyber Monday di Amazon rappresenta un’altra possibilità per le persone di poter approfittare di migliaia di prodotti in sconto. Più nello specifico, dopo una prima tornata di promozioni per il Black Friday, anche per la giornata di oggi, 26 novembre, gli sportivi potranno trovare alcune offerte interessanti su prodotti come fitness tracker ed orologi smart per lo sport grazie ai quali tenere sotto controllo le attività all’aperto o gli allenamenti.

I moderni indossabili dedicati al fitness sono prodotti estremamente interessanti in quanto grazie ai loro sensori riescono non solo a monitorare l’allenamento ma anche a tenere sotto controllo i parametri vitali di una persona e questo senza la necessità di dover utilizzare accessori esterni come le fasce cardiache. Alcuni modelli, addirittura, riescono a monitorare i livelli di stress e la qualità del riposo notturno. Scegliere il proprio fitness tracker o smartwatch per lo sport non è difficile. Ce ne sono di molte tipologie, alcune più sofisticate, altre di meno.

Quello che è importante verificare è la quantità delle funzionalità offerte. Ogni modello dispone di una quantità di sensori differenti che assolvono a funzionalità ben precise. Alcuni modelli, addirittura, sono pensati per le avventure in montagna, per aiutare le persone durante le loro escursioni. Dunque, il suggerimento è quello di leggere con attenzione la scheda tecnica prima di fare la propria scelta. Grazie al Cyber Monday di Amazon, comunque, ci sono indossabili per il fitness un po’ per tutti i gusti.

Indossabili per lo sport in sconto

Suunto Ambit3 Peak HR : (199,90 euro) orologio GPS ideale per lo sport e l’avventura. Guida le persone passo dopo passo, fornendo loro tutto ciò di cui hanno bisogno per muoversi in massima sicurezza. Potranno, per esempio, seguire il profilo di altitudine delle salite e discese del percorso durante l’attività direttamente dall’orologio.

I prodotti in sconto si intendono venduti da Amazon. I prezzi potrebbero variare senza preavviso.