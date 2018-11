Cyber Monday Amazon, MediaPad M5 Lite in offerta

Luca Colantuoni,

Amazon ha offerto il MediaPad T3 10 durante il Black Friday. Oggi, in occasione del Cyber Monday, il sito di e-commerce propone un altro tablet Huawei a prezzo scontato, ovvero il MediaPad M5 lite 10. Si tratta di un modello recente che può essere utilizzato per la fruizione dei contenuti multimediali, grazie all’ampio schermo e all’elevata qualità del comparto audio. Il tablet supporta anche la stilo M-Pen lite (venduta separatamente).

Il MediaPad M5 lite 10 possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo IPS da 10,1 pollici (1920×1200 pixel) con tecnologia ClariVu che consente di vedere ogni dettaglio in modo chiaro e un filtro per la luce blu che riduce l’affaticamento della vista. Huawei ha integrato quattro altoparlanti Harman Kardon che, grazie all’amplificatore smart, seguono l’orientamento dello schermo, mantenendo sempre distinte le uscite destro e sinistro. L’audio intenso offre un’esperienza multimediale veramente immersiva.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 659, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 8 megapixel, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono presenti anche il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 7.500 mAh supporta la ricarica rapida e offre un’autonomia fino a 45 ore di riproduzione musicale e 8 ore di gioco.

Galleria di immagini: Huawei MediaPad M5 Lite 10 e T5 10, immagini

Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Questi i modelli in offerta su Amazon fino alle 24 di oggi:

Huawei MediaPad M5 lite 10 (WiFi, colore grigio): 199,99 euro

Huawei MediaPad M5 lite 10 (WiFi+LTE, colore grigio): 249,99 euro

La stilo M-Pen lite, che supporta 2.048 livelli di pressione, può essere acquistata a 25,55 euro.