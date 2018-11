Cyber Monday Amazon, smartphone in offerta

Luca Colantuoni,

Amazon ha proposto diversi smartphone del produttore giapponese durante la settimana del Black Friday. In occasione del Cyber Monday è possibile trovare sul sito di e-commerce il Sony Xperia XA2 Ultra, un modello ancora valido nonostante la sua età. Come alternative ci sono il Wiko View2 Pro e lo Huawei P9 Plus.

Sony Xperia XA2 Ultra

Il Sony XA2 Ultra possiede un telaio in alluminio e uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 630, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 23 megapixel, abbinato ad un obiettivo grandangolare (84 gradi) con apertura f/2.0, mentre la doppia fotocamera frontale ha sensori da 16 e 8 megapixel, abbinati ad un obiettivo grandangolare (88 gradi) con apertura f/2.0 e ad un obiettivo super grandangolare (120 gradi) con apertura f/2.4. Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 3.580 mAh.

Queste sono le versioni in offerta su Amazon fino alle 24 di oggi:

Sony Xpera XA2 Ultra (colore argento): 248,00 euro

Sony Xpera XA2 Ultra (colore nero): 248,00 euro

Sony Xpera XA2 Ultra (colore blu): 248,00 euro

Wiko View2 Pro

Il Wiko View2 Pro è uno smartphone piuttosto recente, come testimonia lo schermo da 6 pollici (1528×720 pixel) con un notch nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel. La doppia fotocamera posteriore ha invece sensori da 16 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 450, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Sono presenti anche il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e la batteria da 3.000 mAh.

Queste sono le versioni in offerta su Amazon fino alle 24 di oggi:

Wiko View2 Pro (colore oro): 199,99 euro

Wiko View2 Pro (colore antracite): 199,99 euro

Huawei P9 Plus

Lo Huawei P9 Plus è disponibile a prezzo scontato per una durata limitata (offerta lampo). Quindi chi vuole questo smartphone deve effettuare l’acquisto nell’intervallo di tempo specificato. La dotazione hardware comprende uno schermo AMOLED da 5,5 pollici, processore octa core Kirin 955, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con ottiche Leica e fotocamera frontale da 8 megapixel. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C e la batteria da 3.400 mAh.

Questa è la versione in offerta su Amazon dalle 16 alle 22 di oggi:

Huawei P9 Plus (colore argento, brand Vodafone): xxx,xx euro*

*il prezzo verrà aggiunto all’orario indicato

