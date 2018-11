Cyber Monday Amazon, TomTom in sconto

Filippo Vendrame,

L’abbuffata di sconti del Black Friday di Amazon continua anche oggi, 26 novembre, con le offerte per il Cyber Monday. Anche nella giornata odierna, dunque, il colloso dell’ecommerce proporrà ai sui clienti migliaia di promozioni davvero speciali. Trattasi dell’occasione giusta per risparmiare soldi anche per chi ha la necessità di acquistare un navigatore GPS per i propri viaggi in auto. Sebbene oggi molte persone si affidino alle app per gli smartphone per ottenere le indicazioni per i loro spostamenti, chi è solito viaggiare molto spesso preferisce utilizzare dispositivi dedicati da tenere sempre in auto. Tra i più gettonati, in tal senso, ci sono i navigatori satellitari di TomTom.

Grazie alle offerte del Cyber Monday, gli interessati potranno disporre di una piccola selezione di prodotti TomTom da acquistare in saldo da utilizzare per i propri spostamenti in auto. Scegliere il navigatore satellitare per il proprio mezzo non è difficile. Innanzitutto bisogna individuare la soluzione pensata esplicitamente per il proprio veicolo. Sul mercato, infatti, esistono prodotti pensati esplicitamente per le auto, per gli autobus e per altri mezzi di trasporto. Inoltre, è importante studiare le funzionità extra che vengono offerte all’interno del prodotto.

Alcuni navigatori satellitari, infatti, dispongono di indicazioni del traffico in tempo reale, propongono una cartografia più estesa e permettono anche di gestire le telefonate una volta interfacciati via Bluetooth con uno smartphone.

Prodotti, dunque, differenti per target ben specifici.

TomTom in offerta da Amazon

Navigatore TomTom GO 520 : (159,90 euro) navigatore TomTom smart, veloce e con ottima connettività. La connettività WiFi consente di aggiornare il dispositivo senza utilizzare il computer. Le chiamate in vivavoce e i messaggi dello smartphone attivati dal comando vocale offrono connettività e sicurezza alla guida. Autovelox inclusi e pure ache gli avvisi sulle zone Safety Tutor. Schermo da 5 pollici.

: (159,90 euro) navigatore TomTom smart, veloce e con ottima connettività. La connettività WiFi consente di aggiornare il dispositivo senza utilizzare il computer. Le chiamate in vivavoce e i messaggi dello smartphone attivati dal comando vocale offrono connettività e sicurezza alla guida. Autovelox inclusi e pure ache gli avvisi sulle zone Safety Tutor. Schermo da 5 pollici. TomTom Truck Go Professional 620: (249,90 euro) pensato per gli autobus ed i camion, TomTom Go Professional fornisce aggiornamenti mappe a vita tramite W-Fi. Consente di raggiungere PDI per camion, furgoni e autobus, accuratamente selezionati da DVK, Les Routiers e ParkYourBus. È in grado di leggere a voce alta i messaggi di testo e consente di utilizzare Google Now e Siri dallo smartphone mentre rimani concentrato sulla strada. Ora con gli avvisi Traffico bloccato e TomTom Traffic in tempo reale sul navigatore per camion gli utenti potranno viaggiare in modo più sicuro ed efficiente che mai.

Tutti i prodotti in sconto sono venduti esclusivamente da Amazon. I prezzi potrebbero cambiare senza preavviso.