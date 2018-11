Cyberpunk 2077 mira a essere rifinito come RDR2

Matteo Tontini,

CD Projekt Red ha dichiarato che l’uscita di Red Dead Redemption 2 è stata molto importante per capire quanto sia necessario pubblicare “giochi straordinari”. Così, lo studio della serie The Witcher ha affermato che si prenderà tutto il tempo necessario per sistemare eventuali bug prima della pubblicazione di Cyberpunk 2077.

Adam Kiciński, CEO di CD Projekt, crede che la sua prossima creatura sia in grado di totalizzare almeno una 95 su Metecritic (per un raffronto diretto, vale la pena notare che RDR2 ha raggiunto un punteggio di 97, mentre il premiato The Witcher 3 sta a 92).

Ha dunque dichiarato:

Indubbiamente la qualità è di fondamentale importanza. Ci sforziamo di pubblicare giochi che siano rifiniti come Red Dead Redemption 2 e le recenti versioni dei titoli di Rockstar in generale. La loro ultima opera è eccellente, sia per quanto riguarda le vendite che dal punto di vista dei voti ricevuti con le recensioni. Cosa ci insegna? Bè, ci insegna che dobbiamo pubblicare giochi straordinari, ed è esattamente quello che abbiamo intenzione di fare.

Kiciński ha aggiunto che “paga essere tra i migliori”, perché solo così si ottengono belle soddisfazioni dal punto di vista del business. Continua dicendo:

Stiamo facendo il tifo per Rockstar e per Red Dead Redemption 2, e siamo felici di vedere che i bei giochi continuano a vendere bene.

Ha infine affermato che lo sviluppo di Cyberpunk 2077 sta procedendo secondo i piani e che si prenderanno del tempo per rivedere scrupolosamente il titolo prima del lancio.

Cyberpunk 2077 non ha ancora una data d’uscita confermata, ma probabilmente sarà messo sul mercato nel 2020. Non è una sorpresa che il prossimo gioco di CD Projekt sarà immenso, e secondo quanto rivelato dagli sviluppatori le missioni secondarie andranno a influenzare la trama principale.