Elon Musk vuole davvero andare su Marte

Candido Romano,

Nel corso di una recente intervista concessa a HBO, Elon Musk ha dichiarato di voler andare su Marte. Il fondatore di SpaceX ha colto l’occasione per spiegare che grazie ad una serie di scoperte l’arrivo su Marte sembra essere sempre più verosimile.

Elon Musk non ha mai nascosto il suo desiderio di sbarcare personalmente su Marte. Nella stessa intervista il fondatore di Tesla e Space X ha spiegato che esiste una probabilità del 70% secondo cui lui possa effettivamente raggiungere Marte.

I viaggi su Marte

Insomma Elon Musk non smette di essere provocatorio. Dopo aver confessato la sua intenzione di raggiungere il pianeta rosso e dell’alta probabilità di morte, è tornato a parlare della possibilità che il Marte in futuro possa rappresentare l’”uscita d’emergenza” per l’1% della popolazione terrestre, i più ricchi del mondo. Chiaramente non è d’accordo con questa visione: i viaggi verso Marte saranno una sfida di sopravvivenza. Tutti coloro che riusciranno ad approdare su Marte infatti avranno il compito di renderlo abitabile e ciò non è per niente facile. Secondo Elon Musk quindi il viaggio su Marte riserverà ai partecipanti poco tempo per il divertimento.

Nel corso dell’intervista a HBO realizzata per un documentario, il fondatore di SpaceX ha parlato anche di una serie di passi avanti che sono stati compiuti, ma ha anche svelato che la sua navicella spaziale Starship (ex BFR) probabilmente farà prima una tappa sulla Luna. Inoltre sono stati compiuti grandi passi avanti le ricerche legate alla produzione di cibo e di risorse energetiche che lasciano ben sperare in una permanenza di medio periodo sul pianeta rosso.

Nell’intervista però Elon Musk non ha rivelato nulla in merito ai tempi necessari per la realizzazione, si parla comunque di anni. I suoi seguaci continuano a sognare e nel frattempo grazie al documentario realizzato da HBO si preparano a scoprire nuovi e interessanti dettagli.