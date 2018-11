Huawei annuncerà uno smartphone full screen

Luca Colantuoni,

Huawei ha pubblicato sul social network Weibo un’immagine con il profilo di un futuro smartphone che verrà annunciato nel mese di dicembre. Secondo un noto leaker cinese si tratterebbe del primo modello del produttore con fotocamera in-display. Un simile design dovrebbe essere adottata anche da Samsung per il suo Galaxy A8s.

L’obiettivo ultimo dei produttori è realizzare uno smartphone “tutto schermo”, ovvero privo di cornici. Finora sono state scelte diverse soluzioni estetiche e tecnologiche, come il notch di varia larghezza nella parte superiore o meccanismi a scorrimento per nascondere la fotocamera frontale. Nell’immagine condivisa da Huawei si nota invece un foro nell’angolo superiore sinistro, ricavato nel vetro che protegge lo smartphone. Il design ricorda chiaramente il pannello Infinity-O mostrato da Samsung durante la conferenza SDC 2018 e che potrebbe essere utilizzato per il Galaxy A8s.

Purtroppo non ci sono informazioni sulla dotazione hardware, ma si può sicuramente prevedere un display con diagonale superiore ai 6 pollici e un lettore di impronte digitali in-display. Molto probabilmente il nuovo smartphone di Huawei sarà un modello di fascia media commercializzato solo in Cina. Quasi certamente però lo “schermo bucato” verrà sfruttato per altri dispositivi, forse per gli Huawei P30 e P30 Plus che debutteranno in primavera.

Anche il Galaxy A8s dovrebbe essere annunciato a dicembre, quindi non è possibile stabilire quale dei due produttori potrà vantarsi di aver presentato il primo smartphone con “hole screen”. Per il Galaxy A8s si prevedono un processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM, tre fotocamere posteriori e batteria da 3.000 mAh. Lo stesso display potrebbe essere utilizzato per il Galaxy S10.