Iliad, in arrivo gli iPhone

Filippo Vendrame,

Iliad si sta preparando a commercializzare i nuovi iPhone. Quando il nuovo operatore tenne la sua conferenza stampa di lancio, promise che molto presto avrebbe inserito nelle sue offerte anche i melafonini che avrebbero potuto essere acquistati attraverso offerte dedicate. A distanza di alcuni mesi, sul sito di Iliad sono apparsi i banner che ufficializzano l’imminente arrivo degli iPhone XS e iPhone XR nei listini dell’operatore francese. Cliccando sui banner si accede ad una pagina in cui le persone possono visionare le specifiche degli smartphone e confrontarle con quelle delle generazioni passate.

Trattasi delle stesse pagine che appaiono anche sui siti degli altri operatori poco prima di lanciare i nuovi iPhone. Purtroppo non c’è un riferimento alla data in cui i nuovi smartphone debutteranno con Iliad e non c’è nemmeno traccia di un accenno alle possibili offerte che l’operatore francese offrirà ai suoi clienti. Proprio le offerte collegate agli iPhone saranno l’elemento più atteso. Iliad ha dimostrato di proporre tariffe molto aggressive ai suoi utenti con contenuti importanti ma a prezzi molto bassi. Viene, quindi, da pensare che anche le tariffe collegate ai nuovi iPhone possano essere altrettanto aggressive.

Se davvero sarà così, l’operatore francese rischia di erodere nuove fette di mercato ai suoi concorrenti che propongono i nuovi smartphone di casa Apple attraverso offerte non sempre così economiche. Non rimane, quindi, che attendere e scoprire cosa Iliad ha in serbo per i suoi clienti vecchi e nuovi. Da evidenziare, inoltre, che Iliad aveva annunciato che oltre agli iPhone sarebbero arrivati anche smartphone di altri brand.

Quanto emerso dal sito ufficiale dell’operatore, dunque, fa ben sperare che molto presto possano arrivare tante novità molto interessanti.