Red Dead Online presto disponibile?

Marco Locatelli,

Mentre Red Dead Redemption II è disponibile sugli scaffali dei negozi da ormai qualche settimana, ancora non si hanno novità in merito alla modalità multiplayer del gioco, quel Red Dead Online che dovrebbe prendere idealmente il posto di GTA Online. Tuttavia stando a quanto dichiarato tempo fa da un portavoce di Rockstar Games il gioco dovrebbe essere rilasciato entro questa settimana.

L’amministratore delegato di Rockstar Games, Strauss Zelnick, ha infatti confermato giorni fa che la modalità online sarebbe stata rilasciata verso la fine di novembre. Mancano solo cinque giorni alla fine del mese di novembre, quindi in molti si aspettano che Red Dead Online venga reso disponibile questa settimana. Ovviamente questo dando per scontato che la dichiarazione di Zelnick siano attendibili al 100%.

Ricordiamo che Red Dead Online verrà rilasciato inizialmente in versione open beta in modo da permettere ai giocatori di aiutare Rockstar Games a migliorare l’esperienza di gioco visto che ci potrebbe essere diversi problemi nei primi giorni dall’uscita.

Che la data di uscita sia sempre più vicina anche diverse indiscrezioni riportate da Ultragamerz secondo le quali alcuni giocatori selezionati stiano già giocando ad una sorta di closed beta di Red Dead Online. A confermarlo la presenza di alcuni obiettivi sbloccati su Xbox One e legati esclusivamente ad attività di gioco multiplayer e quindi impossibile al momento completare. Ad esempio l’achievement “Breakout” che viene assegnato solo dopo aver completato l’introduzione di Red Dead Online.

Red Dead Online sfrutterà ovviamente la basi (ottima) di Red Dead Redemption II per costruirci un’esperienza multiplayer online da vivere da soli o in compagnia dei propri amici. Come GTA Online di GTA V, anche Red Dead Online sarà completamente gratuito per tutti i giocatori che hanno acquistato la controparte single player.