Total Cyber Monday MediaWorld, tanti sconti online

Filippo Vendrame,

L’abbuffata degli sconti per il Black Friday di MediaWorld continua anche durante la ricorrenza del Cyber Monday. Solo per la giornata di oggi, 26 novembre, la catena di elettronica propone offerte speciali su moltissimi dei suoi prodotti all’interno del suo eShop. Inoltre, sempre solamente per la giornata di oggi, tutti gli acquisti online includono la consegna standard gratuita.

Tra gli smartphone in offerta, per esempio, si segnala il Samsung Galaxy S9 brand Vodafone al prezzo di appena 479 euro. Oppure, gli interessanti potranno acquistare l’iPhone X 256 GB al prezzo di 949 euro. L’Apple iPhone 8 Pus 64 GB, invece, potrà essere portato a casa a 649 euro. Tantissime le proposte anche per tutti coloro che cercano un nuovo computer Windows 10. L’Acer Swift 5, per esempio, potrà essere acquistato a 749 euro. Se l’obiettivo è un computer per il gaming, invece, MediaWorld, per il Cyber Monday, propone l’Acer Nitro 5 a 799 euro.

Per gli appassionati del gaming, invece, il bundle comprensivo della console Xbox One X con il gioco PlayerUnknown’s Battlegrounds, più 1 Mese Xbox Game Pass, più 1 Mese Xbox Live Gold e con un secondo Controller è proposto a 399 euro. Tanti anche i gadget presenti. Per esempio, l’hoverboard Nilox DOC è proposto a 149 euro.

All’interno della promozione per il Cyber Monday non potevano a mancare anche tanti accessori per il mondo dell’informatica, smartwatch e fitnesss tracker.

Tante anche le proposte per chi intende cambiare la TV di casa con un modello di ultima generazione in grado di trasformare il salotto di casa in una vera e propria piccola sala cinematografica.

Le proposte per il Cyber Monday di MediaWorld sono davvero moltissime. Proprio per questo, il suggerimento è quello di visionarle tutte con calma per non perdere l’occasione di lasciarsi scappare qualche buon affare.