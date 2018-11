Xiaomi Mi A2 riceve Android 9 Pie

Luca Colantuoni,

Xiaomi era uno dei produttori presenti nell’elenco mostrato da Google durante l’annuncio del nuovo sistema operativo. L’azienda cinese ha ora annunciato la disponibilità di Android 9 Pie per il suo Mi A2, presentato al fine luglio e in vendita nel nostro paese dall’inizio di agosto.

Alcuni smartphone del produttore cinese hanno già ricevuto l’aggiornamento (versione stabile o beta), in quanto parte del programma Android P Developer Preview (ad esempio il Mi MIX 2S). Il Mi A2, così come il suo predecessore Mi A1, è uno modello Android One, quindi Xiaomi garantisce almeno due major release e patch di sicurezza mensili per almeno tre anni. Nonostante l’assenza di modifiche software, stranamente non è stato il primo a ricevere il nuovo sistema operativo. In ogni caso, meglio tardi che mai.

Come sempre, la distribuzione avverrà in maniera graduale. Quando Android 9 Pie sarà disponibile verrà mostrata una notifica. Considerate le dimensioni del download è preferibile sfruttare la connessione WiFi. Anche se la procedura è collaudata si consiglia sempre di effettuare un backup dei dati personali.

Al termine gli utenti vedranno la stessa interfaccia dei Google Pixel con numerose novità estetiche per le icone, le impostazioni rapide e la barra delle notifiche. È possibile impostare la nuova barra di navigazione tramite gesture che sostituisce i tradizionali pulsanti on-screen. Tra le funzionalità aggiunte da Google spiccano la batteria adattativa, la luminosità adattativa, le azioni e le porzioni delle app.

Il Mi A2 possiede uno schermo da 5,99 pollici (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 660, 3/4/6 GB di RAM, 32/64/128 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 12 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 20 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, lettore di impronte digitali, porta UBS Type-C e batteria da 3.010 mAh. Il jack audio da 3,5 millimetri è stato eliminato, quindi è necessario usare l’adattatore presente nella confezione.