Google, un filtro per le recensioni su Play Store?

Matteo Tontini,

Leggere le recensioni di un determinato prodotto, scritte da altri utenti, è talvolta necessario per farsi un’idea di cosa si sta pensando di acquistare. Come Amazon, anche Google ha adottato un sistema di giudizio a stelle, che consente ai consumatori di dare una valutazione delle app disponibili sul Play Store da 1 a 5. Come fare, tuttavia, per leggere soltanto le recensioni con il massimo dei voti? Oppure solo quelle che screditano maggiormente giochi e applicazioni? A oggi non è possibile.

Non esiste, infatti, un filtro che consente di selezionare le stelle come parametro per fare una cernita delle review, ma potrebbe essere introdotto a breve. E non solo per quanto riguarda le stelle. Pare infatti che Google stia testando un nuovo per restyle più in linea con il nuovo Material Design, il quale propone alcuni tool per filtrare i giudizi. In questo modo gli utenti avranno la possibilità di visualizzare esclusivamente le recensioni di loro interesse, in base alle stelle lasciate o ad alcune parole chiave.

Al momento, sembrerebbe che Google stia testando la nuova funzionalità soltanto in lingua inglese, ma sarebbe particolarmente comoda e utile qualora abbracciasse anche l’italiano. D’altronde è abitudine di BigG dare il via a periodi di sperimentazione per vedere l’esito di funzionalità e l’impatto dei suoi prodotti, pertanto non stupirebbe se il filtro delle recensioni sul Play Store venisse esteso anche ad altre lingue. Al momento non c’è nulla di confermato, comunque; di conseguenza non è nemmeno da escludere che la società americana decida di abolire la feature dopo la fase di prova.

