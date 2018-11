Microsoft rinnova Office 365 Personal e Home

Filippo Vendrame,

Microsoft Office 365 si rinnova e si arricchisce di nuove funzionalità pensate per rendere la suite per la produttività della casa di Redmond ancora più funzionale e conveniente sia per l’uso lavorativo che per il tempo libero. Gli annunci sono stati dati durante l’evento “Office Smart Breakfast” che si è tenuto oggi presso la Microsoft House di Milano. Durante l’evento, Microsoft ha portato anche alcune dimostrazioni pratiche delle novità della suite che hanno permesso di mettere in risalto l’evoluzione di Office.

All’evento ha partecipato anche Doxa che ha presentato i risultati di un’indagine condotta sulle abitudini digitali degli italiani che attesta l’importanza fondamentale della suite Office nello svolgere le attività della vita quotidiana. Secondo l’indagine, se Office non esistesse l’82% degli utenti si troverebbe in difficoltà e uno su tre si sentirebbe perso. Office, dunque, si afferma come uno strumento indispensabile, soprattutto con l’avvento del nuovo modello di Modern Workplace, che esige una sempre maggiore fluidità e convergenza di utilizzo e una produttività anche in contesti di mobilità.

Per quanto riguarda le novità annunciate da Microsoft, gli utenti potranno installare Office su un numero illimitato di dispositivi, garantendo la migliore esperienza in termini di produttività in qualsiasi contesto di utilizzo. In precedenza, infatti, esistevano delle precise limitazioni d’utilizzo.

Office 365 Home, per esempio, limitava a 10 il numero di device (per cinque utenti), mentre Office 365 Personal prevedeva l’installazione su un unico PC o Mac e un tablet. Ora, gli utenti potranno installare Office su un numero illimitato di dispositivi ed accedere con il proprio account su un massimo di cinque device contemporaneamente.

Grazie all’estensione da 5 a 6 del numero delle licenze disponibili per l’abbonamento Home, Office è in grado di rappresentare al meglio la dimensione “casa” e “famiglia”, permettendo a ciascuno di salvare, consultare e modificare i propri file dall’account personale e accedervi da qualsiasi dispositivo. Per soli 99 euro all’anno sarà ora possibile ottenere sei licenze per Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, oltre ad uno spazio di 1 TB su OneDrive per ogni account e ad altri validi servizi e applicazioni.

Tra le ulteriori novità la possibilità di gestire il proprio abbonamento Office 365 direttamente dal portale Microsoft Account, che consente di amministrare facilmente tutti i propri abbonamenti Microsoft, riscattare i Microsoft Rewards e accedere a molti altri benefit.

Infine, durante l’evento Office Smart Breakfast, Microsoft ha dato dimostrazione di alcune funzionalità di Office 365. In particolare, la casa di Redmond ha mostrato Animazione 3D, Morphing per PowerPoint, Windows Ink su Office, lo Strumento ricerche di Word e il Traduttore di presentazione per PowerPoint.