Natale 2018: offerte e promozioni Vodafone

Filippo Vendrame,

In vista del Natale, Vodafone ha ufficializzato la sua nuova “Christmas Card“. Trattasi della promozione Red Days originariamente lanciata per gli Happy Red Friday ma che adesso è disponibile per tutti quanti. Sino al prossimo 6 di gennaio, tutti i clienti consumer potranno attivare questa speciale opzione tariffaria che da diritto a 50 GB di traffico Internet 4G da consumare nell’arco di 2 mesi al costo di 4,99 euro.

Gli interessati possono attivare la promozione dall’area personale Fai da te o sull’app My Vodafone. Un SMS confermerà l’attivazione. I Giga sono utilizzabili attraverso gli APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it e wap.omnitel.it e web.omnitel.it. Al termine, la promozione si disattiva in automatico senza costi aggiuntivi. Il traffico dati è utilizzabile anche sotto la rete 4.5G di Vodafone a patto di avere uno smartphone compatibile. I 50 GB di traffico extra hanno la priorità rispetto a quelli del proprio piano tariffario.

In caso di esaurimento, i clienti Vodafone torneranno a consumare il traffico dati della loro offerta canonica. Il traffico dati può essere utilizzato anche nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di uso corretto. La quantità di traffico utilizzabile è calcolata in base a costo del rinnovo della tariffa più eventuali opzioni aggiuntive.

La nuova “Christmas Card” risulterà molto interessante soprattutto a chi avrà necessità di consumare molto traffico dati durante il periodo natalizio. Ottima soprattutto per chi si concederà qualche giorno di relax fuori casa. Rispetto agli anni passati, la promozione natalizia è tutta incentrata sui dati, un’evoluzione normale visto che con i moderni smartphone si è sempre più bisogno di poter disporre di traffico Internet.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito di Vodafone.