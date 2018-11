Natale 2018: le promozioni TIM

Filippo Vendrame,

Il Natale si avvicina e TIM ha messo mano al suo listino consumer iniziando a proporre diverse novità proprio dedicate a questo particolare periodo dell’anno. Innanzitutto, l’operatore ha deciso di lanciare le nuove opzioni Supergiga 20 e Supergiga 40. Più nello specifico, Supergiga 20 propone ai sottoscrittori ben 20 GB di traffico Internet 4G al costo di 9,99 euro al mese. A questi 20 GB di traffico dati se ne possono aggiungere ulteriori 20 GB con Supergiga 20 extra al costo di 1,99 euro al mese in più.

Supergiga 40, invece, propone 40 GB di traffico Internet 4G al costo di 11,98 euro al mese. Queste opzioni tariffarie pensate per chi ha bisogno di utilizzare molti dati sono attivabili dai clienti ricaricabili e sono cumulabili tra loro. Teoricamente, dunque, sarà possibile disporre di 60 GB di Internet 4G al costo di 21,97 euro al mese. Le novità di Natale non finiscono qui. Tutti i clienti ricaricabili in possesso anche di una linea fissa TIM potranno attivare, dal 10 di dicembre, l’opzione Internet 200GB che offre ben 200 GB di Internet 4G da consumare in un anno al costo di 99 euro. Di questi 200 GB, 150 GB sono utilizzabili in Italia e 50 GB in Unione Europea.

Tutti coloro che attiveranno le offerte dati Supergiga 20, Supergiga 40 e Internet 200GB potranno ottenere uno sconto di 50 euro sull’acquisto di un nuovo modem WiFi. Per esempio, il nuovo TIM Modem Wi-Fi 4G LTE potrà essere acquistato a 29,99 euro al posto di 79,99 euro.

Tutti i clienti TIM stranieri potranno attivare la nuova opzione tariffaria TIM International Senza Limiti Plus che offre chiamate illimitate in Italia, 300 minuti di chiamate verso l’estero, 30 GB di traffico Internet 4G (5 GB in Europa) e Giga illimitati per le chat. Il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Costo di attivazione di 23 euro, scontato a soli 3 euro ma a patto di mantenere attiva la SIM per almeno 24 mesi.

Sempre rivolta agli stranieri è la nuova opzione tariffaria TIM Internation 30GB che propone 30 GB di Internet 4G (5 GB in Europa) e Giga illimitati per le chat. Il tutto a 9,99 euro al mese. Costo di attivazione di 25 euro, scontato a 5 euro a patto di rimanere in TIM per almeno 24 mesi.

Dedicata a tutti i clienti ricaricabili la nuova TIM in Viaggio Pass Mondo Natale che prevede 100 minuti di chiamate (50 minuti di chiamate originate e 50 minuti di chiamate ricevute), 100 SMS e 500 MB di traffico Internet 4G al costo di 30 euro per 10 giorni. Vale in oltre 80 Paesi extra Europa.

TIM Junior Promo Natale, invece, prevede 100 SMS, 100 minuti di chiamate, giochi TIM I Love Games, 1 GB di traffico Internet 4G (3 GB se attivata entro il 7 gennaio) e Giga illimitati per la chat. Il tutto a 6 euro al mese.

TIM Junior Pack Senza Limiti, al costo di 59 euro per 12 mesi, propone 100 minuti di chiamate verso tutti, chiamate illimitate verso un numero TIM preferito, 100 SMS, 3 Giga di Internet 4G e Giga illimitati per le chat.

Dal 9 dicembre sarà attivabile TIM Senior Promo Natale che offre per gli over 60 chiamate illimitate, 4 GB di traffico Internet 4G e Giga illimitati per le chat a 12 euro al mese ma solo con addebito su carta di credito. In alternativa il costo sale a 13 euro. Costo di attivazione di 3 euro per i nuovi clienti e di 19 euro per i già clienti.

TIM porta al debutto anche le eSIM e per tutto il periodo natalizio sarà possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 4G a 399,99 euro o in 10 rate da 30 euro più un contributo di 49 euro.