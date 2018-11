Red Dead Online, rivelate date e orario della beta

Matteo Tontini,

In molti si stanno chiedendo quando Red Dead Online, modalità multiplayer del capolavoro di Rockstar Games, avrebbe preso il via. Si parlava che sarebbe dovuta arrivare nel mese di novembre, e così sarà. Secondo quanto annunciato dal team di sviluppo, la versione beta sarà accessibile a partire da oggi, 27 novembre, per i possessori della Ultimate Edition di RDR2: tutti gli altri giocatori, invece, potranno immergersi nel comparto online nel corso della settimana.

Per evitare un sovraccarico dei server, infatti, il team di sviluppo ha pensato a una distribuzione in più fasi della versione beta, da oggi fino al 30 novembre. Dunque, se già oggi avrà la possibilità di sperimentare Red Dead Online chi possiede l’edizione definitiva, da domani potranno accedervi coloro che hanno giocato RDR2 il 26 ottobre; dopodomani, 29 novembre, sarà invece il turno degli utenti che hanno avviato per la prima volta il titolo western tra il 26 e il 29 ottobre. L’ultima tranche di giocatori avrà accesso alla modalità multiplayer il 30 novembre, quando aprirà le porte a tutti i possessori del gioco per PlayStation 4 e Xbox One.

Ma da che ora sarà disponibile Red Dead Online? Secondo quanto rivelato da Rockstar, il lancio della beta è fissato per le 13:00 (ora italiana). Non appena sarà disponibile, i giocatori noteranno una voce nel menu principale di Red Dead Redemption 2 in alto a destra, che consentirà di entrare nel comparto multiplayer. Gli sviluppatori hanno garantito che cercheranno di migliorare il multigiocatore in base ai feedback degli utenti, i quali sono invitati a esprimere il proprio parere dopo aver sperimentato il mondo online. L’obiettivo è, chiaramente, quello di correggere eventuali bug o problemi tecnici al fine di migliorare l’esperienza.