Volantino MediaWorld, nuove offerte a tasso zero

Filippo Vendrame,

Finita la scorpacciata di sconti per il Black Friday ed il Cyber Monday, MediaWorld continua a proporre nuove opportunità ai suoi clienti all’interno del nuovo volantino che rimarrà valido sino al prossimo 5 di dicembre. Volantino che offre decine di prodotti a tasso zero con i clienti che avranno la facoltà di scegliere il numero di rate per l’acquisto dei loro prodotti. Tra gli smartphone, per esempio, spicca il nuovo Samsung Galaxy A9 con ben 4 fotocamere posteriori al prezzo di 629 euro.

In alternativa, la catena di elettronica offre il Huawei Mate 20 a 699 euro, oppure il Huawei P20 Lite a 289 euro. Da evidenziare anche l’Honor View 10 Lite a 279 euro e l’iPhone XR a partire da 849 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’iPad 2018 32 GB WiFi a 299 euro. Se l’obiettivo è un nuovo computer, MediaWorld propone il nuovissimo MacBook Air di Apple (128 GB) a 1379 euro. Gli appassionati di gaming, invece, potranno puntare sulla console PS4 1TB con un secondo controller a 299 euro. Per gli amanti della fotografia, MediaWorld suggerisce la reflex Nikon D3500 a 599 euro o l’action cam GoPro Hero 7 Black a 429 euro.

Tantissime le proposte sui televisori di nuova generazione. MediaWorld, nel suo volantino, offre molteplici modelli in grado di trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Per esempio, lo Smart TV LCD55 55UK6300 con risoluzione 4K e supporto HDR è proposto al prezzo di 499 euro.

Non mancano, infine, tanti accessori, gadget e prodotti smart per la casa. Dunque, MediaWorld offre hoverboard, robot per la casa, speaker, auricolari, fitness tracker e molto altro ancora.