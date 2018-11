WhatsApp, come recuperare foto e video cancellati

Candido Romano,

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp gli utenti potranno scorrere i vecchi messaggi delle chat e scaricare di nuovo le immagini e i video eliminati. Spesso infatti ci si ritrova costretti a cancellare alcune foto o video per liberare spazio nella memoria, ma alcune vengono anche eliminate per sbaglio. Oggi però a tutto questo c’è una soluzione. Intanto WhatsApp riserva una serie di novità anche sull’aggiunta dei contatti e sui messaggi vocali.

Come recuperare le immagini cancellate su Whatsapp

Grazie all’ultimo aggiornamento (per ora disponibile per recuperare le immagini cancellate per sbaglio su WhatsApp basterà scorrere tra i precedenti messaggi della chat per poter effettuare un secondo download della foto. Prima le immagini venivano eliminate dai server dell’applicazione e quindi quando venivano cancellate dalla memoria dello smartphone ovviamente non erano più accessibili agli utenti.

Oggi le immagini invece resteranno sui server della società per qualche mese durante i quali gli utenti avranno di nuovo la possibilità di effettuare il download dei contenuti multimediali. Questi però andranno persi definitivamente solo nel momento in cui verrebbe cancellata l’intera chat.

Come aggiungere nuovi contatti con il QR code

WhatsApp comunque non smette di lanciare nuove funzioni per migliorare il proprio servizio. Stando alle ultime indiscrezioni, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea starebbero lavorando a una nuova funzione che permetterebbe di aggiungere nuovi contatti attraverso un QR code.

In pratica per aggiungere un nuovo contatto basterà solo inquadrare con la fotocamera dello smartphone il codice della persona che si intende inserire nella propria lista. A questo punto sarà la stessa applicazione ad inserire il numero a cui corrisponde il codice tra i contatti disponibili. Gli utenti inoltre avranno la possibilità di scegliere se nascondere il proprio QR code agli altri o renderlo visibile a tutti.

Gli sviluppatori potrebbero anche realizzare una nuova interfaccia per velocizzare ancora di più la procedura di inserimento di un nuovo contatto. In futuro infatti i nuovi contatti verranno aggiunti direttamente dall’applicazione e sarà possibile chattare subito. Tutto diventerà più veloce perché non bisognerà inserire prima il numero nella rubrica del telefono e aspettare che diventi visibile anche tra i contatti WhatsApp.

Riproduzione continua dei messaggi vocali

Un’altra novità molto interessante è legata ai messaggi vocali. Un nuovo aggiornamento in versione beta dell’app Android di WhatsApp contiene una novità che presto sarà resa disponibile a tutti gli utenti. Si tratta della riproduzione continua dei messaggi vocali.

Con questa nuova funzione nel momento in cui in una chat arriveranno due o più messaggi vocali, dopo aver avviato il primo tutti gli altri in basso verranno riprodotto in successione cronologica. Non bisognerà quindi premere sul tasto play di ogni messaggio vocale.

Inoltre sono previsti anche dei toni di avviso per comunicare all’utente a che punto è del messaggio. Il primo informa che verranno riprodotti tutti i messaggi, mentre il secondo avverte che uno è terminatoe che gli altri sono in coda.