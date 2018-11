Assassin’s Creed Odyssey, data di uscita primo DLC

Marco Locatelli,

Ubisoft ha annunciato le date di uscita degli episodi del primo arco narrativo post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey, L’Eredità della Prima Lama.

Il primo episodio, Preda, sarà disponibile dal 4 dicembre su tutte le piattaforme. Attraverso Preda e i due episodi successivi, i giocatori continueranno la propria Odissea nell’Antica Grecia per incontrare Dario, il primo leggendario personaggio a impugnare la lama celata degli Assassini.

Con l’evolversi della storia di Preda, i giocatori scopriranno se Dario è un alleato o un avversario, incontrando nuovi personaggi, affrontando avvincenti combattimenti navali, combattendo contro nuovi e potenti nemici e svelando alcune rivelazioni sull’universo di Assassin’s Creed.

L’Eredità della Prima Lama continua a dare molta importanza alle scelte dei giocatori attraverso le relazioni che creano con vivaci personaggi e le decisioni che prendono nel corso della propria avventura. In L’Eredità della Prima Lama, i giocatori potranno anche personalizzare nuovi equipaggiamenti e padroneggiare nuove abilità speciali, mentre si faranno strada combattendo nell’Antica Grecia a terra e in mare per continuare la propria Odissea e diventare un eroe leggendario.

Dopo il lancio di Preda il 4 dicembre, il secondo episodio, Eredità Oscura, e il terzo episodio, Stirpe, completeranno il primo arco narrativo all’inizio del 2019 su tutte le piattaforme.

Il piano di supporto post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey è il più grande e ambizioso che la serie abbia mai avuto, e il lancio de L’Eredità della Prima Lama è solo l’inizio per i giocatori che desiderano continuare la propria avventura nell’Antica Grecia. I possessori del Season Pass avranno accesso a due principali storie a episodi, L’Eredità della Prima Lama e Il Destino di Atlantide. I giocatori potranno immergersi nei nuovi episodi sin dal lancio, oppure vivere le epiche avventure integralmente una volta disponibili tutti gli episodi. Il Season Pass include anche Assassin’s Creed III Remastered e Assassin’s Creed Liberation Remastered, che saranno disponibili da marzo 2019.

L’Eredità della Prima Lama può essere acquistato come parte del Season Pass di Assassin’s Creed per 39,99 €, oppure come parte dell’arco narrativo di L’Eredità della Prima Lama al prezzo di 24,99 €, e sarà invece direttamente scaricabile dal 4 dicembre dai possessori del Season Pass o della Gold Edition del gioco.