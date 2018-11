Calcio: grande successo per la Serie A su YouTube

Marco Grigis,

Il calcio italiano vola su YouTube, con più di 1.6 milioni di iscritti per il canale ufficiale della Serie A TIM. Un successo di recente celebrato con il Creator Award d’oro, dato il superamento della soglia del milione di appassionati. A darne notizia è IMG Media, in un comunicato consegnato alla stampa.

Un progetto, quello della Serie A TIM su YouTube, concretizzato con un grande impegno: ogni settimana tutti gli highlights vengono offerti sia in italiano che in inglese, a cui si aggiungono le sintesi settimanali, contenuti ad hoc come le performance del migliore giocatore della giornata, interviste e molto altro ancora. Il tutto per un totale di 2.500 video ogni anno.

Nelle 13 giornate di Campionato di questa stagione, il canale ha aggiunto 900.000 nuovi iscritti, per un totale di 180 milioni di visualizzazioni per il torneo 2018/2019: si tratta di un aumento di 10 volte superiore rispetto allo scorso anno. Crescono anche le interazioni, con 2 milioni tra interazioni, commenti e like.

Non è però tutto poiché, oltre agli appassionati italiani di calcio, il canale può vantare anche grandi attenzioni dall’estero: circa il 50% del tempo di visualizzazione è generato da Paesi come Indonesia, India, Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Francia, Vietnam, Germania, Spagna, Messico e Russia. Entrando nel dettaglio, gli Highlights sono i contenuti più visti, con la Juventus in prima fila anche grazie alla presenza di Cristiano Ronaldo. Il video più visto è infatti quello del primo gol di stagione del campione portoghese, durante Juventus-Sassuolo. Sul fronte delle playlist, invece, è Top Moments la più gettonata, seguita da Every Goal, Interviste Esclusive e Round Up. Tra i contenuti esclusivi più apprezzati, infine, la storia di Gollini, dal Manchester United all’Atalanta.

Un successo nato dall’accordo tra YouTube, Lega Serie A e IMG Media Limited, leader nella produzione e distribuzione di contenuti sportivi. Così spiega Tim Wood, SVP Content and Channels del gruppo:

La nostra collaborazione con YouTube per Serie A TIM comincia in modo straordinario. In un lasso di tempo relativamente breve, siamo stati in grado di ottimizzare e migliorare l’offerta video sul canale e favorire un reale coinvolgimento del pubblico online della Lega Serie A in tutto il mondo.

IMG si avvale anche di Content ID, il sistema sviluppato da YouTube per proteggere il copyright e identificare facilmente le violazioni.