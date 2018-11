Un leak di Lenovo mostra gli Intel Core 9th-gen

Antonino Caffo,

I nuovi processori Core di Intel potrebbero arrivare su una nuova ondata di laptop molto presto. Una conferma, seppur ufficiosa, arriva grazie alla diffusione delle specifiche del’Ideapad S530 di Lenovo. Si tratta di un dettaglio importante perché, anche se Intel ha rivelato le varianti desktop delle sue CPU di nona generazione, un aggiornamento dell’architettura di Coffee Lake S di ottava generazione, non ha ancora spiegato i dettagli delle varie versioni sui portatili.

Questo è probabilmente dovuto al fatto che i processori 8th-gen stanno ancora andando benone su alcuni dispositivi, come i Surface Laptop 2, e dunque non vi è motivo, adesso almeno, per spingere sulle caratteristiche tecniche dei prossimi. Ma grazie alla scheda tecnica che mostra le configurazioni del processore dell’Ideapad S530, possiamo farci un’idea appunto di come saranno.

Scopriamo allora che avremo nove varianti dell’attuale line-up di chip Core dedicati ai laptop in tre declinazioni master: Core i7-9550U, Core i5-9250U e Core i3-9130U. Il Core i7 dovrebbe assorbire circa 10-15W anche se Lenovo non ha rivelato nulla di concreto in termini di potenza di progettazione termica, velocità di clock o altre specifiche.

Nonostante il salto generazionale nella nomenclatura, la 9th-gen non porta con sé un’architettura rivoluzionaria, che vi sarà quando la compagnia considererà finito il processo di realizzazione a 10 nm su larga scala. Per questo, i nuovi chip Core di classe laptop non sembrano abbastanza per avvalorare un passaggio dalle configurazioni odierne anche se, in ottica di upgrade e senza sapere quando effettivamente si paleserà la prossima architettura, i successori di Coffee Lake si apprestano a tenere botta sul mercato nel 2019.