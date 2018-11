Microsoft svela i Games With Gold di dicembre 2018

Filippo Vendrame,

Microsoft ha svelato i giochi in omaggio che nel mese di dicembre offrirà ai suoi utenti Xbox One e Xbox 360 come parte della promozione Games With Gold di dicembre 2018. Trattasi della ben nota ed apprezzata iniziativa che vede premiare con due giochi in omaggio al mese tutti coloro che aderiscono al programma in abbonamento Xbox Live Gold che offre anche ulteriori vantaggi come l’accesso al Multiplayer nei giochi, una serie di scontistiche esclusive e molto altro ancora.

Anche a dicembre 2018, dunque, Microsoft continua con questa promozione che permette ai giocatori di poter ampliare il loro archivio di giochi senza dover mettere ulteriormente mano al portafogli. Da evidenziare che grazie alla funzione di “retrocompatibilità“, i possessori di una console Xbox One, Xbox One S e Xbox One X potranno mettere le mani anche sui titoli per Xbox 360. Questo significa che a dicembre, per gli utenti in possesso della console next generation di Microsoft i Games with Gold raddoppiano. Più nello specifico, per quanto concerne i possessori di una console Xbox One, a partire dal primo di dicembre sarà possibile scaricare il puzzle game Q.U.B.E. 2. Dal 16 del mese, invece, sarà il turno del gioco Never Alone.

Dal primo di dicembre i possessori di una console Xbox 360 potranno scaricare e giocare al titolo Dragon Age II. Dal 16 del mese, invece, sarà disponibile anche Mercenaries: Playground of Destruction.

Tutti i giochi potranno essere scaricati attraverso una sezione apposita della dashbord della console. Si ricorda, infine, che la promozione è un’esclusiva della casa di Redmond e non potrà essere riscattata altrove.