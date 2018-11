Natale 2018: 7 smartphone da regalare

Filippo Vendrame,

Natale si sta avvicinando rapidamente e per molte persone sta arrivando il momento di scegliere che regali fare ad amici e parenti. Sicuramente, gli smartphone saranno i prodotti più desiderati ed acquistati da parte delle persone per le prossime festività natalizie. Il mercato, però, offre davvero di tutto. Ci sono modelli top di gamma da più di 1000 euro che possono consentire agli utenti di fare praticamente di tutto, anche lavorare ed altri che con una spesa molto più contenuta propongono, comunque, un’ottima esperienza d’uso in tutte le principali attività che si possono svolgere attraverso questi dispositivi mobile.

7 smartphone da regalare per Natale

Uno dei principali oggetti del desiderio per il prossimo Natale sarà l’iPhone XS o il suo fratello maggiore XS Max. Trattasi degli ultimi nati di casa Apple che sono in grado di offrire tanta qualità e prestazioni di assoluto rilievo. Display da 5.8 e 6.5 pollici OLED, processore Apple A12 Bionic, doppia fotocamera da 12 megapixel con flash LED sul posteriore e singola fotocamera frontale da 7 MP con Face ID. Sistema operativo iOS 12. Tanta qualità, però, si paga cara. L’iPhone XS parte, infatti, da 1189 euro, mentre il modello Max da 1289 euro.

Rimanendo sempre in casa Apple, l’iPhone XR sarà sicuramente un altro protagonista dello shopping natalizio. Trattasi di uno smartphone molto simile all’iPhone XS dal punto di vista tecnico che si differenzia solamente per qualche scelta meno raffinata. L’esperienza d’uso, comunque, è molto simile a quella dell’iPhone XS. Display LCD da 6,1 pollici, processore Apple A12 Bionic, singola fotocamera posteriore da 12 MP e singola fotocamera anteriore da 7 MP con Face ID. Sistema operativo iOS 12. Prezzi a partire da 889 euro.

Il Samsung Galaxy Note 9, invece, è il re dei phablet. Trattasi di un prodotto molto sofisticato, esplicitamente pensato per i power user ed i professionisti. L’hardware è parente stretto di quello presente all’interno del Samsung Galaxy S9+ ma qui è presente anche l’iconico pennino S-Pen che permette alle persone di prendere appunti e di disegnare direttamente sullo schermo. Dal punto di vista tecnico, il Samsung Galaxy Note 9 offre un display da 6,4 pollici Super AMOLED con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel), processore Exynos 9810 e 6 GB di RAM. Doppia fotocamera posteriore e singolo obiettivo frontale. Sistema operativo Android Oreo. Prezzi ufficiali a partire da 1029 euro.

Anche se sul mercato oramai da parecchi mesi, il Samsung Galaxy S9+ è sicuramente uno degli smartphone ancora più gettonati in virtù delle sue specifiche di altissimo livello. Trattasi di uno smartphone che permette sia di divertirsi che lavorare in mobilità. Dal punto di vista tecnico, dispone di un display Super AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione QHD+ da 2960 x 1440 pixel e 570ppi. Il processore è il performante Exynos 9810 abbinato alla GPU Mali-G72 ed a 6 GB di RAM. Doppia fotocamera posteriore e singolo obiettivo frontale. Sistema operativo Android Oreo. Prezzo ufficiale di 999 euro anche se si trova a molto di meno su molti eShop.

Altro smartphone che spicca per tecnologia è il Huawei Mate 20 Pro. Schermo OLED da 6,39 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), processore octa core Kirin 980, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con NM card fino a 256 GB. Smartphone che si caratterizza per la presenza di una tripla fotocamera posteriore che sfrutta l’intelligenza artificiale per garantire scatti di migliore qualità. Sistema operativo Android 9 Pie. Prezzo di 1099 euro.

Honor 10, invece, è un top di gamma offerto ad un prezzo davvero molto interessante. Dispone di un display da 5,84 pollici con risoluzione 2280×1080 pixel e adotta un processore Kirin 970 con 4 GB di RAM. La doppia fotocamera posteriore può contare sull’aiuto dell’intelligenza artificiale per scattare foto di migliore qualità. La fotocamera frontale da 24 MP può essere utilizzata anche per lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento facciale. Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo personalizzato con l’interfaccia EMUI 8.1. Prezzi a partire da 399 euro.

Non solo top di gamma, comunque, perché in commercio ci sono ottimi prodotti di fascia media in grado di garantire qualità ad un prezzo davvero molto concorrenziale e senza a rinunciare a nulla di davvero importante.

In tal senso, si segnalano due prodotti: il Huawei P20 Lite ed il Huawei Mate 20 Lite. Il primo costa 369 euro ma oggi si può trovare a molto di meno ed offre un display FullView da 5,84 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel), processore Kirin 659 e 4 GB di RAM. Il secondo costa 399 euro ma si trova a molto di meno e dispone di un display IPS da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ (2340×1080 pixel) e del processore Kirin 710 con 4 GB di RAM.