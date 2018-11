Samsung porta in Italia i nuovi SSD 860 QVO

Antonino Caffo,

Samsung ha appena comunicato l’arrivo in Italia dei suoi SSD 860 QVO, unità a stato solido che saranno disponibili nei tagli da 1 TB a 4 TB entro Natale. La particolarità è quella lettera Q che sta a indicare l’utilizzo della tecnologia quad level cell per la costruzione, ovvero celle di tipo QLC che riescono a incrementare le capacità dell’architettura Nand MLC. Cosa vuol dire? Neh, che i QVO riescono a gestire 4 bit per ogni singola cella di memoria, ottenendo così maggiore densità in un minor ingombro e, dunque, costo di produzione ridotto.

Gli SSD 860 QVO di Samsung sono disponibili con interfaccia SATA III (6 Gbps) e fattore di forma pari a 2,5 pollici, quindi adatti sia a sistemi desktop che notebook, vista la portabilità. L’azienda offre ai clienti una garanzia triennale sui drive o fino a 1.440 terabyte scritti (TBW) per la versione da 4 TB e 720 TBW e 360 TBW per le versioni da 2 TB e 1 TB.

Stando ai benchmark effettuati dalla compagnia, con velocità di lettura e scrittura fino a 550 MB/s e 520 MB/s (fino a 97.000/89.000 IOPS in lettura/scrittura random 4K), gli SSD 860 QVO sono in grado di raggiungere lo stesso livello di prestazioni delle attuali unità SSD MLC a 3 bit, tramite la tecnologia V-NAND di ultima generazione e all’utilizzo del controller MJX di Samsung. Mike Mang, Vice President of Brand Product Marketing, Memory Business di Samsung Electronics ha dichiarato:

Oggi i consumatori usano, producono e archiviano una quantità senza precedenti di file ad alta risoluzione, inclusi video 4K e giochi con un utilizzo intensivo della grafica. Di conseguenza, si aspettano capacità e prestazioni superiori dai dispositivi di archiviazione. Samsung continua a guidare la transizione verso le unità SSD multi-terabyte con l’introduzione di Samsung 860 QVO, che rende disponibili prestazioni rapide, affidabilità e valore per un maggior numero di persone in tutto il mondo.

Gli SSD Samsung 860 QVO saranno nei negozi al prezzo di vendita consigliato di 180,29 euro per il modello da 1 TB mentre per i tagli superiori non si hanno ancora i cartellini ufficiali.