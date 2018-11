TIM connette il primo smartphone 5G in Italia

Filippo Vendrame,

Nuovo passo in avanti del 5G in Italia. TIM, in collaborazione con Ericsson e Qualcomm, ha annunciato di aver portato a termine con successo la prima connessione 5G in Italia sulla sua rete utilizzando un prototipo di un vero smartphone 5G. Più nello specifico, è stato utilizzato uno smartphone dotato del chipset Qualcomm Snapdragon X50 5G che verrà inserito negli smartphone 5G disponibili sul mercato nel corso del 2019.

Per la realizzazione dei test di trasmissione è stata utilizzata una porzione della gamma di frequenze 3,4-3,8 GHz, aggiudicate a TIM dal recente bando di gara del Ministero per lo Sviluppo Economico, connettendo il dispositivo alla rete di TIM. Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale verso l’implementazione del 5G in Italia a beneficio dei clienti. Quanto fatto da TIM e dai suoi partner è molto importante perché mette in evidenza come le reti e i dispositivi mobile siano oramai pronti e maturi per il 5G. Ovviamente, l’operatore adesso dovrà iniziare ad implementare la sua rete 5G al di fuori dei laboratori e fuori dai confini delle città dove oggi sta conducendo le sue sperimentazioni sul nuovo standard.

Sebbene non ci sia una data ufficiale, il lancio commerciale delle reti 5G è atteso nel corso del 2019.

Elisabetta Romano, Chief Technology Officer di TIM, ha così commentato questo nuovo traguardo raggiunto da TIM e dai suoi partner.

Con questo ulteriore traguardo, connettendo alla nostra rete il primo smartphone di test 5G, TIM conferma il ruolo da protagonista in Italia e la determinazione nel realizzare una rete mobile adatta a supportare le evoluzioni offerte dalla rete mobile del futuro. Le sperimentazioni effettuate con i nostri partner a Torino, cosi come in molte altre città quali Bari, Matera e la Repubblica di San Marino dove abbiamo già avviato l’implementazione di soluzioni in ambito Smart City nella prospettiva del prossimo lancio commerciale, confermano il primato tecnologico di TIM e il suo impegno nell’innovazione per offrire ai clienti servizi all’avanguardia e la migliore esperienza digitale.