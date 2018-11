3 Italia lancia Play 30 Plus contro Ho. Mobile

Filippo Vendrame,

La “battaglia” tra gli operatori di telefonia mobile per conquistare nuovi clienti è sempre più aspra. 3 Italia ha deciso di lanciare Play 30 Plus, una nuova offerta operator attack dedicata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del loro numero da Ho. Mobile, Kena Mobile e da tutti gli altri operatori virtuali ad accezione di PosteMobile.

Più nello specifico, questa speciale offerta tariffaria prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e ben 30 GB di traffico dati. Il tutto al prezzo di 4,99 euro al mese. Previsto un costo una tantum di 5 euro come attivazione che andrà a sommarsi al costo della SIM sempre di 5 euro. L’offerta prevede l’addebito sul credito mensile. Play 30 Plus non prevede vincoli e i clienti potranno disdirla in ogni momento. Sino a che rimarrà attiva, i clienti 3 Italia non pagheranno il canone del piano base Power 29 che prevede un costo di 2,17 euro al mese.

Accanto a questa golosa offerta operator attack rimane ancora valida anche la speciale tariffa Play 50 Unlimited rivolta ai nuovi clienti che provengono da Iliad e da tutti gli operatori virtuali ad accezione di quelli di PosteMobile. Tariffa che prevede chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 3G al costo di 6,99 euro al mese. Per navigare in 4G bisognerà attivare un’opzione specifica ad 1 euro al mese, in promozione a 0 euro sino a fine anno.

Disponibile anche l’offerta operator attack Play 30 Unlimited dedicata ai nuovi clienti che provengo da PosteMobile. Per loro, 3 Italia offre le stesse condizioni di Play 30 Plus ma ad un costo di 6,99 euro al mese.

Per tutte queste speciali offerte tariffarie, i costi e le soglie sono mensili.