Audi e-tron GT, l’elettrica sportiva

A circa due mesi dal debutto del suo SUV 100% elettrico e-tron, Audi ha presentato presso l’Auto Show di Las Vegas la nuova e-tron GT, un’auto elettrica ad altissime prestazioni. Trattasi di un concept da cui deriverà un modello di serie che sarà commercializzato all’inizio del 2021. L’Audi e-tron GT è una berlina che utilizza la stessa piattaforma su cui sarà basata anche la futura Taycan, la prima auto sportiva elettrica di Porsche.

Audi e-tron GT disporrà di un pacco batteria da 90 kWh che alimenterà due motori elettrici, uno per asse. Complessivamente, i due motori offriranno una potenza di picco di ben 590 cavalli. Una potenza davvero impressionante che permetterà a questa auto elettrica di raggiungere i 100 Km/h con partenza da fermo in appena 3,5 secondi. La velocità massima sarà limitata elettronicamente a 240 Km/h. Audi dichiara un’autonomia di 400 Km secondo il ciclo di omologazione WLTP che è abbastanza preciso. Su strada, dunque, l’autonomia effettiva dovrebbe essere compresa tra i 350 e i 400 Km.

Poiché la nuova Audi e-tron GT condivide la medesima piattaforma della Porsche Taycan, potrà sfruttare un sistema di ricarica rapida in corrente continua di nuova generazione. Più nello specifico, l’auto elettrica sarà in grado di sfruttare la tecnologia a 800 Volt per ricaricare sino all’80% della capacità della batteria in appena 20 minuti, recuperando, dunque, circa 320 km di autonomia. Inoltre, l’Audi e-tron GT disporrà di un caricabatterie in corrente alternata da 11 kW. Presente nel concept anche un sistema di ricarica della batteria wireless.

Audi, in questo modello, ha implementato anche un sofisticato sistema di recupero dell’energia in frenata capace di generare una decelerazione pari a 0,3g. Sostanzialmente, nel 90% dei casi, l’Audi e-tron GT si guida solamente accelerando o rilasciando il pedale dell’acceleratore. Questo sistema di recupero dell’energia è fondamentale per garantire un’elevata autonomia.

Tanta tecnologia anche a bordo con un triplo display digitale da cui sarà possibile controllare tutte le funzionalità dell’auto.

Nessuna menzione sui possibile prezzi ma la futura Audi e-tron GT sicuramente non sarà un’auto elettrica per le masse.