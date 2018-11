iOS 12 raggiunge il 75% dei device compatibili

Marco Grigis,

iOS 12 potrebbe aver già raggiunto il 75% di tutti i device compatibili, superando così i tassi di crescita di iOS 11 nello stesso periodo di riferimento dello scorso anno. Le statistiche non giungono però ufficialmente da Apple, bensì da una società terza di rilevazione.

Secondo quanto reso noto da MixPanel, il nuovo iOS 12 sarebbe oggi presente sul 75% degli iPhone e degli iPad attivi. L’ultima rilevazione risale allo scorso 26 novembre, con una performance pari al 75.01 dei dispositivi compatibili. Si tratta di un tasso di crescita molto più veloce rispetto a quello del precedente iOS 11: nel 2017, infatti, il sistema operativo aveva abbattuto il muro del 75% al 18 dicembre.

In poco meno di un mese, iOS 12 è cresciuto più del 10%, considerando come lo scorso 29 ottobre il nuovo software di Apple abbia tagliato il traguardo del 63% di tutti gli iPhone, gli iPad e gli iPod Touch compatibili. Si ricorda come iOS 12 possa essere installato su tutti i dispositivi già precedentemente supportati da iOS 11, per un supporto quindi molto esteso da parte di Cupertino: compresi, infatti, vi sono tutti gli smartphone e i tablet contemporanei o successivi a iPhone 5S.

In attesa di una conferma di questi dati da parte di Apple – le rilevazioni di MixPanel si basano sulla presenza online, effettuando quindi delle stime di diffusione – il risultato sembra essere più che soddisfacente per Cupertino. Alla base di una così grande fiducia del pubblico potrebbero esservi le novità tecniche introdotte con il sistema operativo, tali da riportare a buone velocità anche device non più giovanissimi. La società di Apple Park ha infatti inserito nuovi sistemi per gestire i picchi di carico della CPU, rendendo l’intera esperienza d’uso più fluida e veloce. Non resta che attendere, di conseguenza, l’arrivo dei dati ufficiali da parte della società di Apple Park.

Galleria di immagini: iOS 12, le foto