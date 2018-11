iPhone XR ha battuto iPhone XS e iPhone Max?

Marco Grigis,

Le vendite di iPhone XR, il colorato smartphone di Apple lanciato nel mese di ottobre, potrebbero aver superato la distribuzione di iPhone XS e iPhone XS Max. È quanto ha lasciato intendere Greg Joswiak, vicepresidente del Product Marketing di Cupertino, in un recente intervento per CNET. Dichiarazioni che sembrano quindi smentire le indiscrezioni di qualche giorno fa, pronte a indicare un taglio della produzione per un ridotto appeal sull’utenza.

Nel corso dell’intervista per CNet, al vicepresidente del Product Marketing di Apple è stato richiesto un commento sulle recenti notizie relative a iPhone XR, lo smartphone lanciato lo scorso ottobre dal gruppo. Così come ormai noto, diverse fonti asiatiche hanno parlato di una riduzione nella produzione dello smartphone, forse relativa a una ridotta domanda sul mercato.

Joswiak, pur non volendo commentare queste indiscrezioni, ha rilasciato una dichiarazione che appare in contrasto con i rumor apparsi sulla stampa nelle ultime settimane:

iPhone XR è lo smartphone più popolare e dalle migliori vendite da quando è apparso sul mercato.

Questo potrebbe significare, almeno indirettamente, non solo come la richiesta di iPhone XR rimanga elevata, ma anche come il modello colorato potrebbe aver battuto i flagship iPhone XS e iPhone XS Max, grazie anche al suo prezzo contenuto ma alle performance simili, data la presenza del medesimo chipset A12 Bionic.

Nel frattempo, il rappresentante della società di Cupertino ne ha approfittato per parlare degli appuntamenti del gruppo in vista del primo dicembre, la Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS. Come di consuetudine, Apple devolverà parte dei suoi incassi alla ricerca: per ogni spesa su Apple Pay, Apple Store e affini, infatti, il gruppo devolverà in beneficienza un dollaro. Naturalmente, vi sarà la possibilità di acquistare tutti i prodotti della linea (PRODUCT)RED: come di consuetudine, parte dei proventi verranno dedicati al Global Fund contro l’AIDS.

